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В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами - РИА Новости, 14.10.2022
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В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами
Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-13T21:07
2022-10-14T00:28
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.Гладков также добавил, что местных жителей вывезут на безопасное расстояние. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района Владимир Перцев, уточнил губернатор.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823853202.html
белгородский район
украина
белгородская область
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происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
21:07 13.10.2022 (обновлено: 00:28 14.10.2022)
 
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами

Белгородский губернатор Гладков заявил о взрыве на складе боеприпасов из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Гладков также добавил, что местных жителей вывезут на безопасное расстояние. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района Владимир Перцев, уточнил губернатор.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Сотрудники Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 20:15Специальная военная операция на Украине
СК зафиксирует факты новых обстрелов Донбасса и Белгородской области
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский районУкраинаБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссия
 
 
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