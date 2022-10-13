https://ria.ru/20221013/sklad-1823859281.html
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами
Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-13T21:07
2022-10-13T21:07
2022-10-14T00:28
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.Гладков также добавил, что местных жителей вывезут на безопасное расстояние. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района Владимир Перцев, уточнил губернатор.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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21:07 13.10.2022 (обновлено: 00:28 14.10.2022)
В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами
Белгородский губернатор Гладков заявил о взрыве на складе боеприпасов из-за обстрела ВСУ