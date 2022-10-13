https://ria.ru/20221013/sklad-1823859281.html

В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами

В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами - РИА Новости, 14.10.2022

В Белгородском районе после обстрела ВСУ взорвался склад с боеприпасами

Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-13T21:07

2022-10-13T21:07

2022-10-14T00:28

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

украина

белгородская область

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Обстрел со стороны Украины привел к подрыву склада с боеприпасами в Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.Гладков также добавил, что местных жителей вывезут на безопасное расстояние. На место происшествия прибыли оперативные службы и глава района Владимир Перцев, уточнил губернатор.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221013/obstrel-1823853202.html

белгородский район

украина

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, владимир путин, россия