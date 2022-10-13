https://ria.ru/20221013/sk-1823843530.html
СК выясняет обстоятельства смерти пациента в тульской больнице
СК выясняет обстоятельства смерти пациента в тульской больнице - РИА Новости, 13.10.2022
СК выясняет обстоятельства смерти пациента в тульской больнице
Следственные органы в Тульской области выясняют обстоятельства смерти пациента в местной больнице, которого врачи лечили от травмы головы, хотя он жаловался на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:28
2022-10-13T19:28
2022-10-13T19:34
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
россия
ясная поляна
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Следственные органы в Тульской области выясняют обстоятельства смерти пациента в местной больнице, которого врачи лечили от травмы головы, хотя он жаловался на боли в животе, сообщает СУСК по региону.Тульское интернет-издание "Myslo" рассказало ранее, что в редакцию обратилась жительница деревни Ясная Поляна, которая рассказала, что после ДТП в августе ее супруг попал в Щекинскую районную больницу. Там, как отметила женщина, мужчине не стали делать УЗИ брюшной полости и лечили от черепно-мозговой травмы, хотя он жаловался на невыносимую боль в животе. В итоге 62-летний мужчина скончался, по данным жены, в том числе от острого перитонита. Женщина просит привлечь виновных к ответственности."По данному факту… организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются медицинские работники, истребована документация, представляющая интерес для следствия, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы", - информирует СУСК по Тульской области.СК России добавил, что инцидентом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. "Глава следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В.В. доложить о ситуации и проведенных проверочных мероприятиях. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК.
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, россия, ясная поляна, здоровье - общество
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Тульская область, Россия, Ясная Поляна, Здоровье - Общество
19:28 13.10.2022 (обновлено: 19:34 13.10.2022)
СК выясняет обстоятельства смерти пациента в тульской больнице
Тульский СК выяснит, почему пациенту, жаловавшемуся на боли в животе, лечили травму головы