https://ria.ru/20221013/sk-1823843530.html

СК выясняет обстоятельства смерти пациента в тульской больнице

СК выясняет обстоятельства смерти пациента в тульской больнице - РИА Новости, 13.10.2022

СК выясняет обстоятельства смерти пациента в тульской больнице

Следственные органы в Тульской области выясняют обстоятельства смерти пациента в местной больнице, которого врачи лечили от травмы головы, хотя он жаловался на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:28

2022-10-13T19:28

2022-10-13T19:34

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

тульская область

россия

ясная поляна

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Следственные органы в Тульской области выясняют обстоятельства смерти пациента в местной больнице, которого врачи лечили от травмы головы, хотя он жаловался на боли в животе, сообщает СУСК по региону.Тульское интернет-издание "Myslo" рассказало ранее, что в редакцию обратилась жительница деревни Ясная Поляна, которая рассказала, что после ДТП в августе ее супруг попал в Щекинскую районную больницу. Там, как отметила женщина, мужчине не стали делать УЗИ брюшной полости и лечили от черепно-мозговой травмы, хотя он жаловался на невыносимую боль в животе. В итоге 62-летний мужчина скончался, по данным жены, в том числе от острого перитонита. Женщина просит привлечь виновных к ответственности."По данному факту… организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашиваются медицинские работники, истребована документация, представляющая интерес для следствия, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы", - информирует СУСК по Тульской области.СК России добавил, что инцидентом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. "Глава следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В.В. доложить о ситуации и проведенных проверочных мероприятиях. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20220916/ataka-1817450575.html

тульская область

россия

ясная поляна

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, россия, ясная поляна, здоровье - общество