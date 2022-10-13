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В Сирии трое мирных жителей погибли в боях между группировками - РИА Новости, 13.10.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221013/siriya-1823633868.html
В Сирии трое мирных жителей погибли в боях между группировками
В Сирии трое мирных жителей погибли в боях между группировками - РИА Новости, 13.10.2022
В Сирии трое мирных жителей погибли в боях между группировками
Трое мирных жителей стали жертвами боев между протурецкими группировками на севере Сирии, сообщило госагентство SANA. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:37
2022-10-13T11:37
война в сирии
в мире
сирия
алеппо
африн
ахрар аш-шам
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КАИР, 13 окт - РИА Новости. Трое мирных жителей стали жертвами боев между протурецкими группировками на севере Сирии, сообщило госагентство SANA.Ожесточенные вооруженные столкновения разгорелись в среду в неподконтрольной Дамаску части сирийской провинции Алеппо между протурецкими группировками сразу в нескольких населенных пунктах провинции, но основные силы сосредоточены в городах Эль-Баб и Африн.В то же время "Хайат Тахрир аш-Шам"* воспользовалась ситуацией и присоединилась к боям "под предлогом помощи боевикам "Ахрар аш-Шам" против боевиков "Третьего корпуса".По данным SANA, боевики используют танки, тяжелую артиллерию, стрелковое оружие, жители городов вынуждены прятаться в подвалах, закрыты школы и магазины."Трое мирных жителей погибли в результате беспорядочных обстрелов между группировками. Также убиты 17 боевиков с обеих сторон, ранен 31", - сообщили агентству местные источники.На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221007/aviaudar-1822117361.html
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в мире, сирия, алеппо, африн, ахрар аш-шам
Война в Сирии, В мире, Сирия, Алеппо, Африн, Ахрар аш-Шам
11:37 13.10.2022
 
В Сирии трое мирных жителей погибли в боях между группировками

Трое мирных жителей погибли в боях между протурецкими группировками на севере Сирии

© AFP 2022 / Nazeer al-Khatib Сирийский боевик наблюдает за районом Африн
Сирийский боевик наблюдает за районом Африн - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / Nazeer al-Khatib
Сирийский боевик наблюдает за районом Африн. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Трое мирных жителей стали жертвами боев между протурецкими группировками на севере Сирии, сообщило госагентство SANA.
Ожесточенные вооруженные столкновения разгорелись в среду в неподконтрольной Дамаску части сирийской провинции Алеппо между протурецкими группировками сразу в нескольких населенных пунктах провинции, но основные силы сосредоточены в городах Эль-Баб и Африн.
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В то же время "Хайат Тахрир аш-Шам"* воспользовалась ситуацией и присоединилась к боям "под предлогом помощи боевикам "Ахрар аш-Шам" против боевиков "Третьего корпуса".
По данным SANA, боевики используют танки, тяжелую артиллерию, стрелковое оружие, жители городов вынуждены прятаться в подвалах, закрыты школы и магазины.
"Трое мирных жителей погибли в результате беспорядочных обстрелов между группировками. Также убиты 17 боевиков с обеих сторон, ранен 31", - сообщили агентству местные источники.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
*Запрещенная в России террористическая организация
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