https://ria.ru/20221013/sirii-1823675292.html
Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены
Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены - РИА Новости, 13.10.2022
Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены
Жертвами теракта в провинции Дамаск стали 18 сирийских военных, ранены 27, сообщило минобороны Сирии. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:48
2022-10-13T12:48
2022-10-13T12:48
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КАИР, 13 окт – РИА Новости. Жертвами теракта в провинции Дамаск стали 18 сирийских военных, ранены 27, сообщило минобороны Сирии."Восемнадцать военных стали жертвами срабатывания заложенного заранее в автобус взрывного устройства в провинции Дамаск, пострадали 27", - цитируется военный источник в Telegram-канале министерства.Ни одна группировка не заявила на данный момент об ответственности за взрыв.
https://ria.ru/20221013/siriya-1823633868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены
Минобороны Сирии: из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены