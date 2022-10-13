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Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены - РИА Новости, 13.10.2022
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Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены
Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены - РИА Новости, 13.10.2022
Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены
Жертвами теракта в провинции Дамаск стали 18 сирийских военных, ранены 27, сообщило минобороны Сирии. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:48
2022-10-13T12:48
в мире
дамаск (город)
сирия
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КАИР, 13 окт – РИА Новости. Жертвами теракта в провинции Дамаск стали 18 сирийских военных, ранены 27, сообщило минобороны Сирии."Восемнадцать военных стали жертвами срабатывания заложенного заранее в автобус взрывного устройства в провинции Дамаск, пострадали 27", - цитируется военный источник в Telegram-канале министерства.Ни одна группировка не заявила на данный момент об ответственности за взрыв.
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дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
12:48 13.10.2022
 
Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены

Минобороны Сирии: из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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КАИР, 13 окт – РИА Новости. Жертвами теракта в провинции Дамаск стали 18 сирийских военных, ранены 27, сообщило минобороны Сирии.
"Восемнадцать военных стали жертвами срабатывания заложенного заранее в автобус взрывного устройства в провинции Дамаск, пострадали 27", - цитируется военный источник в Telegram-канале министерства.
Ни одна группировка не заявила на данный момент об ответственности за взрыв.
Сирийский боевик наблюдает за районом Африн - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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В миреДамаск (город)Сирия
 
 
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