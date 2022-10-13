https://ria.ru/20221013/sirii-1823675292.html

Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены

Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены - РИА Новости, 13.10.2022

Из-за теракта в провинции Дамаск погибли 18 военных, 27 человек ранены

Жертвами теракта в провинции Дамаск стали 18 сирийских военных, ранены 27, сообщило минобороны Сирии. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:48

2022-10-13T12:48

2022-10-13T12:48

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дамаск (город)

сирия

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КАИР, 13 окт – РИА Новости. Жертвами теракта в провинции Дамаск стали 18 сирийских военных, ранены 27, сообщило минобороны Сирии."Восемнадцать военных стали жертвами срабатывания заложенного заранее в автобус взрывного устройства в провинции Дамаск, пострадали 27", - цитируется военный источник в Telegram-канале министерства.Ни одна группировка не заявила на данный момент об ответственности за взрыв.

https://ria.ru/20221013/siriya-1823633868.html

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Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город), сирия