https://ria.ru/20221013/shkoly-1823672667.html

Школы Крыма не переведут на дистанционный формат

Школы Крыма не переведут на дистанционный формат - РИА Новости, 13.10.2022

Школы Крыма не переведут на дистанционный формат

Учебный процесс в школах Крыма на фоне волны ложных сообщений о минированиях продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет, заявил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:45

2022-10-13T12:45

2022-10-13T12:45

сергей аксенов (политик)

ложные сообщения о минировании зданий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Учебный процесс в школах Крыма на фоне волны ложных сообщений о минированиях продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что провел в четверг внеочередное заседание антитеррористической комиссии региона в связи с участившимися сообщениями о "минировании" школ и детских садов."Будем действовать в рамках действующего законодательства. Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет", - написал Аксенов в своём Telegram - канале.По его словам, все школы находятся под контролем правоохранительных органов. Проводится осмотр и опечатывание помещений на ночное время, что позволяет обеспечить безопасность периметра учебных заведений."Прошу родителей и всех крымчан набраться терпения. Уверен, что после окончания специальной военной операции нас ждет спокойная мирная жизнь", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20221013/shkoly-1823611594.html

https://ria.ru/20221012/minobrnauki-1823345403.html

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сергей аксенов (политик), ложные сообщения о минировании зданий