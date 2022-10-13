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Школы Крыма не переведут на дистанционный формат - РИА Новости, 13.10.2022
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Школы Крыма не переведут на дистанционный формат
Школы Крыма не переведут на дистанционный формат - РИА Новости, 13.10.2022
Школы Крыма не переведут на дистанционный формат
Учебный процесс в школах Крыма на фоне волны ложных сообщений о минированиях продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет, заявил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:45
2022-10-13T12:45
сергей аксенов (политик)
ложные сообщения о минировании зданий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Учебный процесс в школах Крыма на фоне волны ложных сообщений о минированиях продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что провел в четверг внеочередное заседание антитеррористической комиссии региона в связи с участившимися сообщениями о "минировании" школ и детских садов."Будем действовать в рамках действующего законодательства. Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет", - написал Аксенов в своём Telegram - канале.По его словам, все школы находятся под контролем правоохранительных органов. Проводится осмотр и опечатывание помещений на ночное время, что позволяет обеспечить безопасность периметра учебных заведений."Прошу родителей и всех крымчан набраться терпения. Уверен, что после окончания специальной военной операции нас ждет спокойная мирная жизнь", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20221013/shkoly-1823611594.html
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сергей аксенов (политик), ложные сообщения о минировании зданий
Сергей Аксенов (политик), Ложные сообщения о минировании зданий
12:45 13.10.2022
 
Школы Крыма не переведут на дистанционный формат

Аксенов заявил, что крымские школы продолжат учебный процесс в штатном режиме

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Учебный процесс в школах Крыма на фоне волны ложных сообщений о минированиях продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что провел в четверг внеочередное заседание антитеррористической комиссии региона в связи с участившимися сообщениями о "минировании" школ и детских садов.
Девушка на дистанционном обучении - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:46
Курские власти порекомендовали перевести часть школ на дистант
"Будем действовать в рамках действующего законодательства. Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет", - написал Аксенов в своём Telegram - канале.
По его словам, все школы находятся под контролем правоохранительных органов. Проводится осмотр и опечатывание помещений на ночное время, что позволяет обеспечить безопасность периметра учебных заведений.
"Прошу родителей и всех крымчан набраться терпения. Уверен, что после окончания специальной военной операции нас ждет спокойная мирная жизнь", - подчеркнул Аксенов.
Итоговое сочинение по литературе в школе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 13:07
Минобрнауки готовит программу по взаимодействию школ и вузов
 
Сергей Аксенов (политик)Ложные сообщения о минировании зданий
 
 
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