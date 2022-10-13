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Сервисы Apple заработают на Xbox и Windows - РИА Новости, 13.10.2022
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Сервисы Apple заработают на Xbox и Windows
Сервисы Apple заработают на Xbox и Windows - РИА Новости, 13.10.2022
Сервисы Apple заработают на Xbox и Windows
Американская компания Microsoft объявила, что Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows 11, следует из сообщения Microsoft,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:12
2022-10-13T17:12
в мире
билл гейтс
технологии
microsoft corporation
apple
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американская компания Microsoft объявила, что Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows 11, следует из сообщения Microsoft, опубликованного в официальном блоге."Мы рады объявить, что теперь вы сможете получить доступ к своим фотографиям и видео с iPhone, а также к любимым развлечениям Apple на консолях Xbox и устройствах Windows еще проще, чем когда-либо", - говорится в сообщении Microsoft.Компания сообщает, что в ноябре все пользователи получат доступ к фото и видео из iCloud через приложение "Фото" в Windows 11. Microsoft отмечает, что два других сервиса, Apple Music и Apple TV, появятся на Windows в следующем году, а предварительные версии этих приложений будут доступны в Microsoft Store уже в конце этого года.В сообщении Microsoft отмечается, что Apple TV уже работает на консолях Xbox и теперь на них появится и Apple Music."Подобные интеграции - только один из способов сделать Windows доступной для большего числа людей, предлагая вам ваши любимые возможности на каждом используемом вами устройстве", - сообщается в блоге.Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
https://ria.ru/20221013/iran-1823563946.html
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в мире, билл гейтс, технологии, microsoft corporation, apple, apple iphone
В мире, Билл Гейтс, Технологии, Microsoft Corporation, Apple, Apple iPhone
17:12 13.10.2022
 
Сервисы Apple заработают на Xbox и Windows

Microsoft объявила, что Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американская компания Microsoft объявила, что Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows 11, следует из сообщения Microsoft, опубликованного в официальном блоге.
"Мы рады объявить, что теперь вы сможете получить доступ к своим фотографиям и видео с iPhone, а также к любимым развлечениям Apple на консолях Xbox и устройствах Windows еще проще, чем когда-либо", - говорится в сообщении Microsoft.
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Компания сообщает, что в ноябре все пользователи получат доступ к фото и видео из iCloud через приложение "Фото" в Windows 11. Microsoft отмечает, что два других сервиса, Apple Music и Apple TV, появятся на Windows в следующем году, а предварительные версии этих приложений будут доступны в Microsoft Store уже в конце этого года.
В сообщении Microsoft отмечается, что Apple TV уже работает на консолях Xbox и теперь на них появится и Apple Music.
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"Подобные интеграции - только один из способов сделать Windows доступной для большего числа людей, предлагая вам ваши любимые возможности на каждом используемом вами устройстве", - сообщается в блоге.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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