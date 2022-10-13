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Ректор Дипакадемии Яковенко заявил о провале стамбульской сделки - РИА Новости, 13.10.2022
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Ректор Дипакадемии Яковенко заявил о провале стамбульской сделки
Ректор Дипакадемии Яковенко заявил о провале стамбульской сделки - РИА Новости, 13.10.2022
Ректор Дипакадемии Яковенко заявил о провале стамбульской сделки
Стамбульская сделка во многом провалена, не все обязательства могут быть выполнены несмотря на заявления США и стран ЕС, что продовольствие и удобрения не... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:24
2022-10-13T20:35
экономика
россия
сша
украина
евросоюз
оон
александр яковенко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стамбульская сделка во многом провалена, не все обязательства могут быть выполнены несмотря на заявления США и стран ЕС, что продовольствие и удобрения не попадают под западные санкции, заявил в четверг ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко.Выступая на 50 сессии Комитета всемирной продовольственной безопасности, Яковенко отметил, что у российских производителей "возникают обоснованные опасения, что не все обязательства смогут быть выполнены" несмотря на заявления США и стран Евросоюза, что продовольствие и удобрения не подпадают под западные санкции.Текстовое выступление Яковенко, который является национальным координатором по реализации решений саммита ООН по продовольственным системам, опубликован на сайте МИД РФ.Яковенко перечислил причины, из-за которых у российских производителей возникают опасения. Это невозможность из-за действия санкций "создать устойчивый банковский канал для того, чтобы осуществлять платежи за продукцию в долларах и евро". Российские банки отключены от системы SWIFT. Вторая причина заключается в том, что западные страховщики не страхуют суда, перевозящие зерно и удобрения из России."Таким образом нарушается транспортная логистика. И, наконец, владельцы большинства российских компаний по производству удобрений и часть их менеджмента подпали под западные санкции со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Яковенко.В результате, по его словам, Стамбульская сделка "во многом провалена"."Несмотря на то, что корабли с зерном регулярно выходят из портов Украины и направляются в основном в западные страны, другая часть договоренностей – о вывозе российских удобрений и сельхозпродукции – не выполнена. Нет решения проблем, связанных со снятием всех препятствий по экспорту из России продовольствия и удобрений. От этого страдают, прежде всего, страны Африки и Азии", - заключил Яковенко.
https://ria.ru/20221013/pretenzii-1823823546.html
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экономика, россия, сша, украина, евросоюз, оон, александр яковенко
Экономика, Россия, США, Украина, Евросоюз, ООН, Александр Яковенко
20:24 13.10.2022 (обновлено: 20:35 13.10.2022)
 
Ректор Дипакадемии Яковенко заявил о провале стамбульской сделки

Ректор Дипакадемии Яковенко: стамбульская сделка провалена, не все обязательства выполнены

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкРектор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко
Ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стамбульская сделка во многом провалена, не все обязательства могут быть выполнены несмотря на заявления США и стран ЕС, что продовольствие и удобрения не попадают под западные санкции, заявил в четверг ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко.
Выступая на 50 сессии Комитета всемирной продовольственной безопасности, Яковенко отметил, что у российских производителей "возникают обоснованные опасения, что не все обязательства смогут быть выполнены" несмотря на заявления США и стран Евросоюза, что продовольствие и удобрения не подпадают под западные санкции.
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Текстовое выступление Яковенко, который является национальным координатором по реализации решений саммита ООН по продовольственным системам, опубликован на сайте МИД РФ.
Яковенко перечислил причины, из-за которых у российских производителей возникают опасения. Это невозможность из-за действия санкций "создать устойчивый банковский канал для того, чтобы осуществлять платежи за продукцию в долларах и евро". Российские банки отключены от системы SWIFT. Вторая причина заключается в том, что западные страховщики не страхуют суда, перевозящие зерно и удобрения из России.
"Таким образом нарушается транспортная логистика. И, наконец, владельцы большинства российских компаний по производству удобрений и часть их менеджмента подпали под западные санкции со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Яковенко.
В результате, по его словам, Стамбульская сделка "во многом провалена".
"Несмотря на то, что корабли с зерном регулярно выходят из портов Украины и направляются в основном в западные страны, другая часть договоренностей – о вывозе российских удобрений и сельхозпродукции – не выполнена. Нет решения проблем, связанных со снятием всех препятствий по экспорту из России продовольствия и удобрений. От этого страдают, прежде всего, страны Африки и Азии", - заключил Яковенко.
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ЭкономикаРоссияСШАУкраинаЕвросоюзООНАлександр Яковенко
 
 
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