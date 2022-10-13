https://ria.ru/20221013/sdelka-1823854374.html

Ректор Дипакадемии Яковенко заявил о провале стамбульской сделки

Ректор Дипакадемии Яковенко заявил о провале стамбульской сделки - РИА Новости, 13.10.2022

Ректор Дипакадемии Яковенко заявил о провале стамбульской сделки

Стамбульская сделка во многом провалена, не все обязательства могут быть выполнены несмотря на заявления США и стран ЕС, что продовольствие и удобрения не... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:24

2022-10-13T20:24

2022-10-13T20:35

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стамбульская сделка во многом провалена, не все обязательства могут быть выполнены несмотря на заявления США и стран ЕС, что продовольствие и удобрения не попадают под западные санкции, заявил в четверг ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко.Выступая на 50 сессии Комитета всемирной продовольственной безопасности, Яковенко отметил, что у российских производителей "возникают обоснованные опасения, что не все обязательства смогут быть выполнены" несмотря на заявления США и стран Евросоюза, что продовольствие и удобрения не подпадают под западные санкции.Текстовое выступление Яковенко, который является национальным координатором по реализации решений саммита ООН по продовольственным системам, опубликован на сайте МИД РФ.Яковенко перечислил причины, из-за которых у российских производителей возникают опасения. Это невозможность из-за действия санкций "создать устойчивый банковский канал для того, чтобы осуществлять платежи за продукцию в долларах и евро". Российские банки отключены от системы SWIFT. Вторая причина заключается в том, что западные страховщики не страхуют суда, перевозящие зерно и удобрения из России."Таким образом нарушается транспортная логистика. И, наконец, владельцы большинства российских компаний по производству удобрений и часть их менеджмента подпали под западные санкции со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Яковенко.В результате, по его словам, Стамбульская сделка "во многом провалена"."Несмотря на то, что корабли с зерном регулярно выходят из портов Украины и направляются в основном в западные страны, другая часть договоренностей – о вывозе российских удобрений и сельхозпродукции – не выполнена. Нет решения проблем, связанных со снятием всех препятствий по экспорту из России продовольствия и удобрений. От этого страдают, прежде всего, страны Африки и Азии", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20221013/pretenzii-1823823546.html

https://ria.ru/20221013/erdogan-1823700082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, украина, евросоюз, оон, александр яковенко