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Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
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Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему небольшая доля зерна идет в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:31
2022-10-13T13:42
экономика
владимир путин
россия
турция
оон
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему небольшая доля зерна идет в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки.Путин провел встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Он отметил его усилия по заключению этой сделки."Правда, небольшая доля, к сожалению, идет по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны. Тем не менее, то, что есть. Это регулирует Организация Объединенных Наций", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, россия, турция, оон
Экономика, Владимир Путин, Россия, Турция, ООН
13:31 13.10.2022 (обновлено: 13:42 13.10.2022)
 
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин

Путин заявил, что лишь небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему небольшая доля зерна идет в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки.
Путин провел встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Он отметил его усилия по заключению этой сделки.
"Правда, небольшая доля, к сожалению, идет по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны. Тем не менее, то, что есть. Это регулирует Организация Объединенных Наций", - сказал Путин.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:22
Представители ООН и ЮНКТАД посетят Москву для обсуждения зерновой сделки
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияТурцияООН
 
 
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