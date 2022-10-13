https://ria.ru/20221013/sdelka-1823699658.html

Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин

Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему небольшая доля зерна идет в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:31

2022-10-13T13:31

2022-10-13T13:42

экономика

владимир путин

россия

турция

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823687657_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_459a1efd245c59349b9f7f3cd81b51c8.jpg

АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему небольшая доля зерна идет в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки.Путин провел встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Он отметил его усилия по заключению этой сделки."Правда, небольшая доля, к сожалению, идет по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны. Тем не менее, то, что есть. Это регулирует Организация Объединенных Наций", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221011/sdelka-1823218296.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия, турция, оон