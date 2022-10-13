https://ria.ru/20221013/sdelka-1823699658.html
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему небольшая доля зерна идет в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:31
2022-10-13T13:31
2022-10-13T13:42
экономика
владимир путин
россия
турция
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823687657_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_459a1efd245c59349b9f7f3cd81b51c8.jpg
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по-прежнему небольшая доля зерна идет в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки.Путин провел встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Он отметил его усилия по заключению этой сделки."Правда, небольшая доля, к сожалению, идет по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны. Тем не менее, то, что есть. Это регулирует Организация Объединенных Наций", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221011/sdelka-1823218296.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823687657_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_cad43c8b0c76442e332a96a174fb5eb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, турция, оон
Экономика, Владимир Путин, Россия, Турция, ООН
13:31 13.10.2022 (обновлено: 13:42 13.10.2022)
Небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран, заявил Путин
Путин заявил, что лишь небольшая доля по зерновой сделке доходит до беднейших стран