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Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка - РИА Новости, 13.10.2022
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Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка
Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка - РИА Новости, 13.10.2022
Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка
Служба безопасности Украины угрожала собственному агенту похитить его четырехлетнего сына, чтобы обеспечить беспрекословное выполнение приказов, рассказал РИА... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:06
2022-10-13T05:15
украина
россия
мелитополь
служба безопасности украины
правый сектор
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины угрожала собственному агенту похитить его четырехлетнего сына, чтобы обеспечить беспрекословное выполнение приказов, рассказал РИА Новости сам агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками."После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны", и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года", — пояснил собеседник агентства.Кишинец — член экстремистской организации "Правый сектор"*, с участием которой Украина планировала организовать беспорядки в Мелитополе.По его словам, в СБУ требовали, чтобы он связывался с другим членом экстремисткой организации Абакаром Исаевым. Кроме того, Кишинец участвовал в подготовке беспорядков, а также распространял среди российских военнослужащих определенные сим-карты для мобильных телефонов.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221012/terrorist-1823294972.html
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украина, россия, мелитополь, служба безопасности украины, правый сектор
Украина, Россия, Мелитополь, Служба безопасности Украины, Правый сектор
05:06 13.10.2022 (обновлено: 05:15 13.10.2022)
 
Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка

Агент СБУ Кишинец рассказал об угрозах службы похитить его четырехлетнего сына

© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в медиабанкСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины угрожала собственному агенту похитить его четырехлетнего сына, чтобы обеспечить беспрекословное выполнение приказов, рассказал РИА Новости сам агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.
"После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны", и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года", — пояснил собеседник агентства.
Кишинец — член экстремистской организации "Правый сектор"*, с участием которой Украина планировала организовать беспорядки в Мелитополе.
По его словам, в СБУ требовали, чтобы он связывался с другим членом экстремисткой организации Абакаром Исаевым. Кроме того, Кишинец участвовал в подготовке беспорядков, а также распространял среди российских военнослужащих определенные сим-карты для мобильных телефонов.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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УкраинаРоссияМелитопольСлужба безопасности УкраиныПравый сектор
 
 
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