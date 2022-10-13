https://ria.ru/20221013/sbu-1823566264.html

Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка

Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка - РИА Новости, 13.10.2022

Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка

Служба безопасности Украины угрожала собственному агенту похитить его четырехлетнего сына, чтобы обеспечить беспрекословное выполнение приказов, рассказал РИА... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:06

2022-10-13T05:06

2022-10-13T05:15

украина

россия

мелитополь

служба безопасности украины

правый сектор

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины угрожала собственному агенту похитить его четырехлетнего сына, чтобы обеспечить беспрекословное выполнение приказов, рассказал РИА Новости сам агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками."После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны", и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года", — пояснил собеседник агентства.Кишинец — член экстремистской организации "Правый сектор"*, с участием которой Украина планировала организовать беспорядки в Мелитополе.По его словам, в СБУ требовали, чтобы он связывался с другим членом экстремисткой организации Абакаром Исаевым. Кроме того, Кишинец участвовал в подготовке беспорядков, а также распространял среди российских военнослужащих определенные сим-карты для мобильных телефонов.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221012/terrorist-1823294972.html

украина

россия

мелитополь

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украина, россия, мелитополь, служба безопасности украины, правый сектор