https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html
Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба
Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022
Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что европейцев нужно заставлять принимать новые санкции, а также что Украине... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:10
2022-10-13T23:10
2022-10-13T23:10
дмитрий кулеба
майкл макфол
сша
украина
россия
евросоюз
мвф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что европейцев нужно заставлять принимать новые санкции, а также что Украине хватит денег от США и ЕС только до конца года."Я думаю, что при нынешних, уже обещанных нам деньгах от США, от ЕС... и от ряда стран ЕС, до конца года мы более-менее продержимся... Но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, видео размещено в их канале в Telegram."При нынешнем балансе нам нужно в районе 5 миллиардов в месяц", - уточнил он.При этом Кулеба добавил, что в Европе наблюдается усталость от санкций и европейцев "нужно заставлять"."У европейцев sanctions fatigue (усталость от санкций – ред.) в чистом виде, их нужно заставлять, им все сложнее обеспечивать поддержку санкций со стороны Венгрии", - сказал он.
https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий кулеба, майкл макфол, сша, украина, россия, евросоюз, мвф, санкции в отношении россии
Дмитрий Кулеба, Майкл Макфол, США, Украина, Россия, Евросоюз, МВФ, Санкции в отношении России
Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба
Кулеба: в Европе наблюдается усталость от санкций и европейцев приходится заставлять