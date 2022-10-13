https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html

Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба

Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба - РИА Новости, 13.10.2022

Европейцев приходится заставлять принимать новые санкции, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что европейцев нужно заставлять принимать новые санкции, а также что Украине... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:10

2022-10-13T23:10

2022-10-13T23:10

дмитрий кулеба

майкл макфол

сша

украина

россия

евросоюз

мвф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что европейцев нужно заставлять принимать новые санкции, а также что Украине хватит денег от США и ЕС только до конца года."Я думаю, что при нынешних, уже обещанных нам деньгах от США, от ЕС... и от ряда стран ЕС, до конца года мы более-менее продержимся... Но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ", - сказал Кулеба, разговаривая с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, видео размещено в их канале в Telegram."При нынешнем балансе нам нужно в районе 5 миллиардов в месяц", - уточнил он.При этом Кулеба добавил, что в Европе наблюдается усталость от санкций и европейцев "нужно заставлять"."У европейцев sanctions fatigue (усталость от санкций – ред.) в чистом виде, их нужно заставлять, им все сложнее обеспечивать поддержку санкций со стороны Венгрии", - сказал он.

https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий кулеба, майкл макфол, сша, украина, россия, евросоюз, мвф, санкции в отношении россии