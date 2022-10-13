https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823796052.html

Санкции нанесли смертельный удар по экономике ЕС, заявил депутат из Австрии

Санкции нанесли смертельный удар по экономике ЕС, заявил депутат из Австрии - РИА Новости, 13.10.2022

Санкции нанесли смертельный удар по экономике ЕС, заявил депутат из Австрии

Санкции против России нанесли смертельный удар по экономике ЕС, спровоцировали энергетический кризис, заявил, выступая в парламенте, депутат от фракции... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:17

2022-10-13T17:17

2022-10-13T17:17

австрия

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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Санкции против России нанесли смертельный удар по экономике ЕС, спровоцировали энергетический кризис, заявил, выступая в парламенте, депутат от фракции оппозиционной правой Свободной австрийской партии (FPÖ) Хуберт Фукс."Враждебная бизнесу политика времен коронавируса, которая нанесла массированный и необратимый ущерб экономике, плавно перешла в политику неразумных санкций, которая не влияет на войну, но вызвала энергетический кризис, который сильно подпитывает инфляцию и вместе с тем разрушает процветание и экономику Австрии. Санкции стали смертельным ударом для экономики Австрии и Европы и угрожают нашему социальному миру", - заявил Фукс, выступая в ходе дебатов по вопросу о проекте бюджета на 2023 год, представленном правительством.По словам парламентария, эта политика носит "антиавстрийский" характер, в результате нее дефицит бюджета "в ближайшие годы также будет развиваться" в то время, как нынешнее правительство озабочено "только последствиями кризиса, а не его причинами"."Эта неразумная политика находит отражение в том факте, что федеральное правительство во времена рекордной инфляции еще больше повысило цены на топливо с 1 октября 2022 года, введя налог на выбросы CO2, тем самым подстегнув инфляцию. Конечно, есть и компенсация, а именно климатический бонус для просителей убежища и заключенных. Можно только плечами пожать", - добавил депутат.Обсуждение бюджета в парламенте Австрии началось с презентации проекта бюджета на 2023 год министром финансов Магнусом Бруннером. Правительство не может полностью компенсировать последствия текущего роста цен, сказал Бруннер, но государство намерено оказать помощь нуждающимся и инвестировать средства в климатическую реформу для промышленности и оборону. Согласно проекту бюджета, на компенсации и антиинфляционные меры в 2023 году планируется потратить 4,2 млрд евро. Предусмотрено, что в следующем году доходы бюджета составят 98,1 млрд евро, расходы - 115,1 млрд евро. Это соответствует дефициту в размере 3,1% ВВП, рассчитанному по Маастрихтским критериям.Как заявил министр Бруннер, выступая в парламенте, призывы к снятию санкций с России "эмоционально понятны", так как антироссийские санкции уже затронули Европу, в Австрии это почувствовали и предприятия, и частные хозяйства, прежде всего, в сфере энергоснабжения.

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823745569.html

https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

австрия, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире