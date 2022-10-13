https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823739290.html
Эстония заморозила российские активы на 20,8 миллиона евро
Эстония заморозила российские активы на 20,8 миллиона евро - РИА Новости, 13.10.2022
Эстония заморозила российские активы на 20,8 миллиона евро
Эстонское бюро данных по отмыванию денег сообщило в четверг, что на основании санкций ЕС против России на данный момент в стране заморожено около 20,8 миллиона... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:56
2022-10-13T14:56
2022-10-13T14:56
экономика
россия
эстония
санкции в отношении россии
промсвязьбанк
втб
евросоюз
алексей мордашов
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт - РИА Новости. Эстонское бюро данных по отмыванию денег сообщило в четверг, что на основании санкций ЕС против России на данный момент в стране заморожено около 20,8 миллиона евро российских активов.По словам главы бюро Матиса Мяэкера, его ведомство получило 763 сообщения о применении санкций. Согласно закону, о применении санкции должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, в том числе частные предприниматели, адвокаты, нотариусы, регистраторы."Полгода назад, когда война в Украине шла уже месяц, общая сумма законно примененных финансовых санкций составила почти 1,7 миллиона евро. На сегодняшний день заморожено почти 20,8 миллиона евро. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух российских олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто уже был в списке", - сказал Мяэкер порталу Delfi.По данным бюро, в соответствии с правилами ЕС и списками подсанкционных субъектов в Эстонии ограничены средства компаний, связанных с Вячеславом Кантором, Андреем Мельниченко, Алексеем Мордашовым. Кроме того, в стране заморожены активы Промсвязьбанка и банка ВТБ.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда евро активов российских бизнесменов и компаний и выразил надежду на "активизацию" этого процесса.
https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html
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экономика, россия, эстония, санкции в отношении россии, промсвязьбанк, втб, евросоюз, алексей мордашов, вячеслав кантор, андрей мельниченко
Экономика, Россия, Эстония, Санкции в отношении России, Промсвязьбанк, ВТБ, Евросоюз, Алексей Мордашов, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко
Эстония заморозила российские активы на 20,8 миллиона евро
Эстония на основании санкций ЕС заморозила российские активы на 20,8 миллиона евро