https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823739290.html

Эстония заморозила российские активы на 20,8 миллиона евро

Эстония заморозила российские активы на 20,8 миллиона евро - РИА Новости, 13.10.2022

Эстония заморозила российские активы на 20,8 миллиона евро

Эстонское бюро данных по отмыванию денег сообщило в четверг, что на основании санкций ЕС против России на данный момент в стране заморожено около 20,8 миллиона... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:56

2022-10-13T14:56

2022-10-13T14:56

экономика

россия

эстония

санкции в отношении россии

промсвязьбанк

втб

евросоюз

алексей мордашов

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт - РИА Новости. Эстонское бюро данных по отмыванию денег сообщило в четверг, что на основании санкций ЕС против России на данный момент в стране заморожено около 20,8 миллиона евро российских активов.По словам главы бюро Матиса Мяэкера, его ведомство получило 763 сообщения о применении санкций. Согласно закону, о применении санкции должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, в том числе частные предприниматели, адвокаты, нотариусы, регистраторы."Полгода назад, когда война в Украине шла уже месяц, общая сумма законно примененных финансовых санкций составила почти 1,7 миллиона евро. На сегодняшний день заморожено почти 20,8 миллиона евро. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух российских олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто уже был в списке", - сказал Мяэкер порталу Delfi.По данным бюро, в соответствии с правилами ЕС и списками подсанкционных субъектов в Эстонии ограничены средства компаний, связанных с Вячеславом Кантором, Андреем Мельниченко, Алексеем Мордашовым. Кроме того, в стране заморожены активы Промсвязьбанка и банка ВТБ.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда евро активов российских бизнесменов и компаний и выразил надежду на "активизацию" этого процесса.

https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html

https://ria.ru/20221012/estoniya-1823300283.html

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экономика, россия, эстония, санкции в отношении россии, промсвязьбанк, втб, евросоюз, алексей мордашов, вячеслав кантор, андрей мельниченко