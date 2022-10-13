https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823718461.html

МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине

МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине

В случае достижения мира на Украине, санкций против России не будет, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:12

2022-10-13T14:12

2022-10-13T14:12

экономика

евросоюз

венгрия

мид венгрии

петер сийярто

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В случае достижения мира на Украине, санкций против России не будет, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Санкции очень болезненны для нас, венгров, и для нас, жителей Европы, в том числе. Я бы даже провёл такой прогноз, что может быть эти санкции более болезненны для нас, нежели для тех, против кого они введены. Единственное решение в нынешней ситуации - это мир, потому что если будет мир, не будет санкций", - сказал он в рамках панельной сессии форума "Российская энергетическая неделя"."Эта та ситуация, которую никто не планировал и которую никто не хотел. Именно поэтому я надеюсь, что в будущем все из тех, у кого есть политические рычаги, смогут направить свои усилия на то, чтобы достичь мира вместо эскалации. Соответственно, если вы не готовы переломить ситуацию, то тогда мы столкнёмся с гораздо более глубокой проблемой, чем у нас есть сейчас", - добавил Сийярто.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818577037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, евросоюз, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, россия, санкции в отношении россии