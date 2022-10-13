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МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
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МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине
МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине
В случае достижения мира на Украине, санкций против России не будет, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:12
2022-10-13T14:12
экономика
евросоюз
венгрия
мид венгрии
петер сийярто
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В случае достижения мира на Украине, санкций против России не будет, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Санкции очень болезненны для нас, венгров, и для нас, жителей Европы, в том числе. Я бы даже провёл такой прогноз, что может быть эти санкции более болезненны для нас, нежели для тех, против кого они введены. Единственное решение в нынешней ситуации - это мир, потому что если будет мир, не будет санкций", - сказал он в рамках панельной сессии форума "Российская энергетическая неделя"."Эта та ситуация, которую никто не планировал и которую никто не хотел. Именно поэтому я надеюсь, что в будущем все из тех, у кого есть политические рычаги, смогут направить свои усилия на то, чтобы достичь мира вместо эскалации. Соответственно, если вы не готовы переломить ситуацию, то тогда мы столкнёмся с гораздо более глубокой проблемой, чем у нас есть сейчас", - добавил Сийярто.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, евросоюз, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Венгрия, МИД Венгрии, Петер Сийярто, Россия, Санкции в отношении России
14:12 13.10.2022
 
МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: при достижении мира на Украине санкций против России не будет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В случае достижения мира на Украине, санкций против России не будет, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Санкции очень болезненны для нас, венгров, и для нас, жителей Европы, в том числе. Я бы даже провёл такой прогноз, что может быть эти санкции более болезненны для нас, нежели для тех, против кого они введены. Единственное решение в нынешней ситуации - это мир, потому что если будет мир, не будет санкций", - сказал он в рамках панельной сессии форума "Российская энергетическая неделя".
"Эта та ситуация, которую никто не планировал и которую никто не хотел. Именно поэтому я надеюсь, что в будущем все из тех, у кого есть политические рычаги, смогут направить свои усилия на то, чтобы достичь мира вместо эскалации. Соответственно, если вы не готовы переломить ситуацию, то тогда мы столкнёмся с гораздо более глубокой проблемой, чем у нас есть сейчас", - добавил Сийярто.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаЕвросоюзВенгрияМИД ВенгрииПетер СийяртоРоссияСанкции в отношении России
 
 
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