https://ria.ru/20221013/samolety-1823723791.html

ВС России сбили за сутки два украинских самолета и 12 беспилотников

ВС России сбили за сутки два украинских самолета и 12 беспилотников - РИА Новости, 13.10.2022

ВС России сбили за сутки два украинских самолета и 12 беспилотников

Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью, украинский Су-27 в Полтавской области и 12 беспилотников в небе над... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:24

2022-10-13T14:24

2022-10-13T15:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

миг-29

су-27

в мире

войска воздушно-космической обороны

украина

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью, украинский Су-27 в Полтавской области и 12 беспилотников в небе над ДНР, ЛНР и Херсонской областью, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины", - также сообщает министерство.Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка Донецкой Народной Республики, Владимировка Луганской Народной Республики, Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино Херсонской области.

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: истребительная авиация ВКС РФ сбила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области Истребительная авиация ВКС России в Днепропетровской области сбила МиГ-29 ВСУ. 2022-10-13T14:24 true PT3M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы рф, миг-29, су-27, в мире, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр