https://ria.ru/20221013/samolety-1823723791.html
ВС России сбили за сутки два украинских самолета и 12 беспилотников
ВС России сбили за сутки два украинских самолета и 12 беспилотников - РИА Новости, 13.10.2022
ВС России сбили за сутки два украинских самолета и 12 беспилотников
Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью, украинский Су-27 в Полтавской области и 12 беспилотников в небе над... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:24
2022-10-13T14:24
2022-10-13T15:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
миг-29
су-27
в мире
войска воздушно-космической обороны
украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью, украинский Су-27 в Полтавской области и 12 беспилотников в небе над ДНР, ЛНР и Херсонской областью, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины", - также сообщает министерство.Также, по данным Минобороны РФ, уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка Донецкой Народной Республики, Владимировка Луганской Народной Республики, Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино Херсонской области.
https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html
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РИА Новости
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Минобороны РФ: истребительная авиация ВКС РФ сбила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области
Истребительная авиация ВКС России в Днепропетровской области сбила МиГ-29 ВСУ.
2022-10-13T14:24
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PT3M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы рф, миг-29, су-27, в мире, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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14:24 13.10.2022 (обновлено: 15:03 13.10.2022)
ВС России сбили за сутки два украинских самолета и 12 беспилотников
Минобороны: ВС России сбили за сутки украинские МиГ-29, Су-27 и 12 беспилотников