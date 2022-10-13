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Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1" - РИА Новости, 13.10.2022
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Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1"
Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1" - РИА Новости, 13.10.2022
Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1"
Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, следует из документа,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:53
2022-10-13T21:09
россия
южно-сахалинск
сахалин-1
экономика
exxon mobil
роснефть
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин своим указом в минувшую пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited.Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
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россия, южно-сахалинск, сахалин-1, экономика, exxon mobil, роснефть, владимир путин
Россия, Южно-Сахалинск, Сахалин-1, Экономика, Exxon Mobil, Роснефть, Владимир Путин
20:53 13.10.2022 (обновлено: 21:09 13.10.2022)
 
Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1"

Правительство постановило создать ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМорская платформа "Орлан" в Охотском море
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
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Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Создать общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1"... Местом нахождения общества является город Южно-Сахалинск", - говорится в постановлении.
Президент РФ Владимир Путин своим указом в минувшую пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited.
Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
Наземная буровая установка Ястреб на эксплуатационном объекте морского месторождения Чайво, находящегося в 8-11 км от берега и разрабатываемого в рамках проекта Сахалин-1 - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 20:15
Генпрокуратура и Минфин подали иск на экс-оператора проекта "Сахалин 1"
 
РоссияЮжно-СахалинскСахалин-1ЭкономикаExxon MobilРоснефтьВладимир Путин
 
 
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