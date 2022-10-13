https://ria.ru/20221013/sakhalin-1823857253.html
Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1"
Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1" - РИА Новости, 13.10.2022
Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1"
Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, следует из документа,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:53
2022-10-13T20:53
2022-10-13T21:09
россия
южно-сахалинск
сахалин-1
экономика
exxon mobil
роснефть
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820002917_0:179:3000:1867_1920x0_80_0_0_bc4dc077ac182459c7c82352ff1ff2f9.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин своим указом в минувшую пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited.Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
https://ria.ru/20221009/isk-1822652051.html
россия
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820002917_64:0:2724:1995_1920x0_80_0_0_30c56798ed7f7ed035f998bc04cc44ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южно-сахалинск, сахалин-1, экономика, exxon mobil, роснефть, владимир путин
Россия, Южно-Сахалинск, Сахалин-1, Экономика, Exxon Mobil, Роснефть, Владимир Путин
20:53 13.10.2022 (обновлено: 21:09 13.10.2022)
Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1"
Правительство постановило создать ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта