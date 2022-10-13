https://ria.ru/20221013/sakhalin-1823857253.html

Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1"

Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1" - РИА Новости, 13.10.2022

Правительство опубликовало постановление о создании ООО "Сахалин-1"

Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, следует из документа,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:53

2022-10-13T20:53

2022-10-13T21:09

россия

южно-сахалинск

сахалин-1

экономика

exxon mobil

роснефть

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кабмин РФ постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин своим указом в минувшую пятницу распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited.Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена. На данный момент добыча газа и нефти полностью остановлена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20221009/isk-1822652051.html

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россия, южно-сахалинск, сахалин-1, экономика, exxon mobil, роснефть, владимир путин