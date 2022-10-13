https://ria.ru/20221013/rzhd-1823679021.html

РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой

РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой - РИА Новости, 13.10.2022

РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой

РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой, электропоезда будут отправляться дважды в день, сообщает холдинг. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:21

2022-10-13T13:21

2022-10-13T13:21

туризм

анапа

краснодар

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой, электропоезда будут отправляться дважды в день, сообщает холдинг."Сегодня между Краснодаром и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточка". Стоимость – 674 рубля. Для различных категорий пассажиров действуют скидки", — говорится в Telegram-канале компании.Составы оснащены всем необходимым для комфортного путешествия пассажиров, включая людей с инвалидностью.Уточняется, что расписание увязано с графиком пригородных поездов, следующих по маршруту "Анапа — Керчь Южная". "Ласточки" будут отправляться два раза в день, утром и вечером: из Краснодара — в 6.05 и в 15.47, из Анапы — в 9.07 и в 21.53.Остановки предусмотрены на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.

https://ria.ru/20221012/rzhd-1823429907.html

анапа

краснодар

краснодарский край

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

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