https://ria.ru/20221013/rzhd-1823679021.html
РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой
РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой - РИА Новости, 13.10.2022
РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой
РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой, электропоезда будут отправляться дважды в день, сообщает холдинг. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:21
2022-10-13T13:21
2022-10-13T13:21
туризм
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой, электропоезда будут отправляться дважды в день, сообщает холдинг."Сегодня между Краснодаром и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточка". Стоимость – 674 рубля. Для различных категорий пассажиров действуют скидки", — говорится в Telegram-канале компании.Составы оснащены всем необходимым для комфортного путешествия пассажиров, включая людей с инвалидностью.Уточняется, что расписание увязано с графиком пригородных поездов, следующих по маршруту "Анапа — Керчь Южная". "Ласточки" будут отправляться два раза в день, утром и вечером: из Краснодара — в 6.05 и в 15.47, из Анапы — в 9.07 и в 21.53.Остановки предусмотрены на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, краснодар, ржд, ласточка (поезд), новости - туризм, туризм, краснодарский край, пассажиры
Туризм, Анапа, Краснодар, РЖД, Ласточка (поезд), Новости - Туризм, Туризм, Краснодарский край, пассажиры
РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой
"Ласточки" между Краснодаром и Анапой будут отправляться два раза в день
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. РЖД запустили "Ласточки" между Краснодаром и Анапой, электропоезда будут отправляться дважды в день, сообщает холдинг.
"Сегодня между Краснодаром и Анапой начали курсировать электропоезда "Ласточка". Стоимость – 674 рубля. Для различных категорий пассажиров действуют скидки", — говорится в Telegram
-канале компании.
Составы оснащены всем необходимым для комфортного путешествия пассажиров, включая людей с инвалидностью.
Уточняется, что расписание увязано с графиком пригородных поездов, следующих по маршруту "Анапа — Керчь Южная". "Ласточки" будут отправляться два раза в день, утром и вечером: из Краснодара — в 6.05 и в 15.47, из Анапы — в 9.07 и в 21.53.
Остановки предусмотрены на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.