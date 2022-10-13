https://ria.ru/20221013/rubl-1823553053.html

Аналитик раскрыл, почему "советский" курс рубля не воскреснет

Аналитик раскрыл, почему "советский" курс рубля не воскреснет - РИА Новости, 13.10.2022

Аналитик раскрыл, почему "советский" курс рубля не воскреснет

Российская экономика строится на рыночных принципах, поэтому возврата к советским методам регулирования валютных курсов не произойдет, заявил агентству “Прайм”... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T02:15

2022-10-13T02:15

2022-10-13T02:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская экономика строится на рыночных принципах, поэтому возврата к советским методам регулирования валютных курсов не произойдет, заявил агентству “Прайм” старший аналитик ИК “Русс-Инвест” Роман Блинов.Московская биржа и Центральный банк уже принимают меры для смягчения возможных последствий от новых антироссийских санкций и прекращения торгов в “токсичных валютах“. В следующем месяце регулятор перестанет размещать на своем сайте биржевую информацию о динамике курсов доллара и евро к рублю. Однако общедоступные данные об итогах торгов по-прежнему будет публиковаться на сайте торговой площадки, уточнил Блинов.Он отметил, что массовый отказ от доллара и евро может привести к новому росту рубля, но на динамику российской валюты будут влиять также события в мировой экономике и геополитическая ситуация.

https://ria.ru/20221012/devalvatsiya-1823258957.html

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экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль