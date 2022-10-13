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Аналитик раскрыл, почему "советский" курс рубля не воскреснет - РИА Новости, 13.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221013/rubl-1823553053.html
Аналитик раскрыл, почему "советский" курс рубля не воскреснет
Аналитик раскрыл, почему "советский" курс рубля не воскреснет - РИА Новости, 13.10.2022
Аналитик раскрыл, почему "советский" курс рубля не воскреснет
Российская экономика строится на рыночных принципах, поэтому возврата к советским методам регулирования валютных курсов не произойдет, заявил агентству “Прайм”... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:15
2022-10-13T02:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
доллар
рубль
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская экономика строится на рыночных принципах, поэтому возврата к советским методам регулирования валютных курсов не произойдет, заявил агентству “Прайм” старший аналитик ИК “Русс-Инвест” Роман Блинов.Московская биржа и Центральный банк уже принимают меры для смягчения возможных последствий от новых антироссийских санкций и прекращения торгов в “токсичных валютах“. В следующем месяце регулятор перестанет размещать на своем сайте биржевую информацию о динамике курсов доллара и евро к рублю. Однако общедоступные данные об итогах торгов по-прежнему будет публиковаться на сайте торговой площадки, уточнил Блинов.Он отметил, что массовый отказ от доллара и евро может привести к новому росту рубля, но на динамику российской валюты будут влиять также события в мировой экономике и геополитическая ситуация.
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экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Доллар, Рубль
02:15 13.10.2022 (обновлено: 02:18 13.10.2022)
 
Аналитик раскрыл, почему "советский" курс рубля не воскреснет

Аналитик Блинов: советский курс рубля не вернется из-за рыночных принципов в экономике

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская экономика строится на рыночных принципах, поэтому возврата к советским методам регулирования валютных курсов не произойдет, заявил агентству “Прайм” старший аналитик ИК “Русс-Инвест” Роман Блинов.
“Да, возможно, торги по американскому доллару и единой европейской валюте канут в лету, но это не означает, что мир перевернется с ног на голову и остановится”, — рассказал он.
Московская биржа и Центральный банк уже принимают меры для смягчения возможных последствий от новых антироссийских санкций и прекращения торгов в “токсичных валютах“. В следующем месяце регулятор перестанет размещать на своем сайте биржевую информацию о динамике курсов доллара и евро к рублю. Однако общедоступные данные об итогах торгов по-прежнему будет публиковаться на сайте торговой площадки, уточнил Блинов.
Он отметил, что массовый отказ от доллара и евро может привести к новому росту рубля, но на динамику российской валюты будут влиять также события в мировой экономике и геополитическая ситуация.
Знак доллара на электронном табло - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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