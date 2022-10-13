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Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам - РИА Новости, 13.10.2022
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Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам
Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам - РИА Новости, 13.10.2022
Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам
Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает, заявил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:28
2022-10-13T11:55
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться - это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли. Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
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россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:28 13.10.2022 (обновлено: 11:55 13.10.2022)
 
Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам

Лавров заявил, что России никто не предлагает вменяемых инициатив по переговорам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться - это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли. Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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РоссияСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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