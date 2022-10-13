https://ria.ru/20221013/rossiya-1823603081.html

Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам

Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам - РИА Новости, 13.10.2022

Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам

Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает, заявил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:28

2022-10-13T10:28

2022-10-13T11:55

россия

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не отказывается и не отказывалась ни от одного серьезного предложения по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться - это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли. Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает", - сказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20221011/lavrov-1823084852.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)