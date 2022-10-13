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Росгвардия задержала запорожца, передававшего данные о российских военных - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/rosgvardiya-1823622693.html
Росгвардия задержала запорожца, передававшего данные о российских военных
Росгвардия задержала запорожца, передававшего данные о российских военных - РИА Новости, 13.10.2022
Росгвардия задержала запорожца, передававшего данные о российских военных
Росгвардия задержала жителя Запорожской области, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по заданию куратора из службы безопасности... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:08
2022-10-13T11:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
происшествия
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала жителя Запорожской области, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по заданию куратора из службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства."В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов", - говорится в сообщении. По предварительным данным Росгвардии, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением. Поначалу куратор платил, но затем уже опирался на страх запорожца за собственную безопасность."Написал этот человек, что если надо деньги, то есть возможность подзаработать и помочь ВСУ. Помогал украинской разведке. Попросили ситуацию в городе, ну, там точки на карте, точки скопления войск РФ, либо там склады, техника, там некоторые здания, типа, где находится комендатура", - рассказал задержанный, видео с его признанием предоставила пресс-служба.Накануне Росгвардия сообщила о задержании в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных.
https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html
запорожская область
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запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, происшествия, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Происшествия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:08 13.10.2022
 
Росгвардия задержала запорожца, передававшего данные о российских военных

Росгвардия задержала жителя Запорожской области, передававшего данные о российских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала жителя Запорожской области, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по заданию куратора из службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов", - говорится в сообщении. По предварительным данным Росгвардии, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением. Поначалу куратор платил, но затем уже опирался на страх запорожца за собственную безопасность.
"Написал этот человек, что если надо деньги, то есть возможность подзаработать и помочь ВСУ. Помогал украинской разведке. Попросили ситуацию в городе, ну, там точки на карте, точки скопления войск РФ, либо там склады, техника, там некоторые здания, типа, где находится комендатура", - рассказал задержанный, видео с его признанием предоставила пресс-служба.
Накануне Росгвардия сообщила о задержании в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияПроисшествияУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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