https://ria.ru/20221013/rosgvardiya-1823622693.html

Росгвардия задержала запорожца, передававшего данные о российских военных

Росгвардия задержала запорожца, передававшего данные о российских военных - РИА Новости, 13.10.2022

Росгвардия задержала запорожца, передававшего данные о российских военных

Росгвардия задержала жителя Запорожской области, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по заданию куратора из службы безопасности... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:08

2022-10-13T11:08

2022-10-13T11:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

происшествия

украина

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Росгвардия задержала жителя Запорожской области, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по заданию куратора из службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства."В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов", - говорится в сообщении. По предварительным данным Росгвардии, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением. Поначалу куратор платил, но затем уже опирался на страх запорожца за собственную безопасность."Написал этот человек, что если надо деньги, то есть возможность подзаработать и помочь ВСУ. Помогал украинской разведке. Попросили ситуацию в городе, ну, там точки на карте, точки скопления войск РФ, либо там склады, техника, там некоторые здания, типа, где находится комендатура", - рассказал задержанный, видео с его признанием предоставила пресс-служба.Накануне Росгвардия сообщила о задержании в Запорожской области мужчину, передававшего через родственника данные о расположении и перемещении российской техники и военных.

https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, происшествия, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр