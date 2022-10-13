Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов - РИА Новости, 13.10.2022
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов
"Роскосмос" решил форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:29
2022-10-13T09:34
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809666200_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_93256bdabaab69fbf9f37a8f65b2653a.jpg
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. "Роскосмос" решил форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Ранее сообщалось, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
https://ria.ru/20221013/roskosmos-1823560621.html
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809666200_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_310500c00fc236fde914dd1a66685237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), космос
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС), Космос
02:29 13.10.2022 (обновлено: 09:34 13.10.2022)
 
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о форсировании работы по созданию РОС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. "Роскосмос" решил форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции", - сказал Борисов.
Ранее сообщалось, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
02:27
Борисов сообщил о российской станции слежения за космическим мусором в ЮАР
 
Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосРКК "Энергия"Международная космическая станция (МКС)Космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала