https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов - РИА Новости, 13.10.2022
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов
"Роскосмос" решил форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:29
2022-10-13T02:29
2022-10-13T09:34
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. "Роскосмос" решил форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Ранее сообщалось, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), космос
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС), Космос
02:29 13.10.2022 (обновлено: 09:34 13.10.2022)
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о форсировании работы по созданию РОС