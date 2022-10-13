https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823862328.html

ПАСЕ обвинила российские партии в "пособничестве терроризму"

ПАСЕ обвинила российские партии в "пособничестве терроризму" - РИА Новости, 13.10.2022

ПАСЕ обвинила российские партии в "пособничестве терроризму"

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:39

2022-10-13T21:39

2022-10-13T21:40

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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму".В итоговом тексте резолюции предлагается "признать российские политические партии, которые прежде голосовали за нелегальные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, организациями, способствующими терроризму". В том числе в резолюции предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Украине системы ПВО и финансировать ее восстановление.В поддержку резолюции проголосовали 99 депутатов ПАСЕ, один воздержался. Трансляция заседания велась на сайте организации. Автором резолюции выступил представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис. В ходе рассмотрения резолюции представители от Украины внесли в нее поправку, в которой Россия обвиняется в "пособничестве терроризму".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20221013/pase-1823658276.html

https://ria.ru/20220422/ekonomika-1784906278.html

https://ria.ru/20220630/evropa-1799234997.html

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в мире, россия, украина, парламентская ассамблея совета европы, европейская народная партия, совет безопасности оон, евросоюз