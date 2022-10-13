https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823777683.html

Слуцкий назвал резолюцию ГА ООН итогом кампании США по запугиванию стран

Слуцкий назвал резолюцию ГА ООН итогом кампании США по запугиванию стран - РИА Новости, 13.10.2022

Слуцкий назвал резолюцию ГА ООН итогом кампании США по запугиванию стран

Голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях - это результат кампании США по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:25

2022-10-13T16:25

2022-10-13T16:25

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госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Голосование по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях - это результат кампании США по запугиванию других стран, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Накануне в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа."Голосование на Генассамблее по очередной антироссийской резолюции о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской – результат кампании Вашингтона по запугиванию других стран", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По словам парламентария, США "путем шантажа и выкручивания рук пытаются сделать из ООН филиал Госдепартамента". Он добавил, что политика "соглашательства" привела к кризису."Повод задуматься и многим государствам, которые так легко меняют свой суверенитет на "печеньки" Вашингтона. Политика бездумного соглашательства уже фактически привела к кризису", - отметил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221013/oon-1823652912.html

https://ria.ru/20221013/oon-1823557996.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, генеральная ассамблея оон, оон, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, леонид слуцкий (политик)