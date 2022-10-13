15:37 13.10.2022 (обновлено: 15:43 13.10.2022)
В МИД заявили, что резолюция ГА ООН по Украине может затянуть конфликт
В МИД заявили, что резолюция ГА ООН по Украине нацелена на затягивание конфликта
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН по Украине продемонстрировало, что Запад решает свои геополитические задачи, эта конфронтационная инициатива нацелена на затягивание конфликта, заявили в МИД РФ.
В министерстве напомнили, что накануне в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях.
"В целом принятие резолюции вновь подтвердило, что Запад пытается решить, прежде всего, собственные геополитические задачи в противовес России, удержать ускользающую монополию в мировых делах, внести раскол в ряд государств-членов Генассамблеи. Очевидно также, что эта конфронтационная инициатива нацелена вовсе не на поиск путей мирного урегулирования, a на затягивание конфликта на Украине", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что данная резолюция не имеет никакого отношения к защите принципов Устава ООН.
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Там добавили, что референдумы в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях проведены в полном соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права и Декларацией 1970 года о принципах международного права, которая гарантирует территориальную целостность, но только тем государствам, где "правительства представляют без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".
"Совершенно очевидно, что киевские власти этому критерию абсолютно не отвечали и не отвечают, вовсю применяя террористические методы против гражданского населения и инфраструктуры", - резюмировали в МИД.