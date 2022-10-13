https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823756503.html

В МИД заявили, что резолюция ГА ООН по Украине может затянуть конфликт

В МИД заявили, что резолюция ГА ООН по Украине может затянуть конфликт - РИА Новости, 13.10.2022

В МИД заявили, что резолюция ГА ООН по Украине может затянуть конфликт

Принятие резолюции ГА ООН по Украине продемонстрировало, что Запад решает свои геополитические задачи, эта конфронтационная инициатива нацелена на затягивание... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:37

2022-10-13T15:37

2022-10-13T15:43

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН по Украине продемонстрировало, что Запад решает свои геополитические задачи, эта конфронтационная инициатива нацелена на затягивание конфликта, заявили в МИД РФ.В министерстве напомнили, что накануне в ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях."В целом принятие резолюции вновь подтвердило, что Запад пытается решить, прежде всего, собственные геополитические задачи в противовес России, удержать ускользающую монополию в мировых делах, внести раскол в ряд государств-членов Генассамблеи. Очевидно также, что эта конфронтационная инициатива нацелена вовсе не на поиск путей мирного урегулирования, a на затягивание конфликта на Украине", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что данная резолюция не имеет никакого отношения к защите принципов Устава ООН."Заявления о приверженности международному праву со стороны США и других стран НАТО есть не что иное, как свидетельство двойных стандартов, и убедительных примеров на этот счет множество", - подчеркнули в МИД РФ.Там добавили, что референдумы в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях проведены в полном соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права и Декларацией 1970 года о принципах международного права, которая гарантирует территориальную целостность, но только тем государствам, где "правительства представляют без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории"."Совершенно очевидно, что киевские власти этому критерию абсолютно не отвечали и не отвечают, вовсю применяя террористические методы против гражданского населения и инфраструктуры", - резюмировали в МИД.

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

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в мире, россия, украина, оон, террористическая организация "эта", генеральная ассамблея оон, нато, донецкая народная республика