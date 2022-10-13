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Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции - РИА Новости, 13.10.2022
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Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции
Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции - РИА Новости, 13.10.2022
Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:35
2022-10-13T11:55
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции.Ранее ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции.Боррель отметил, что в ЕС "в целом довольны, что более 140 стран высказались" против присоединения регионов к РФ. "Я счастлив таким результатом… Но в то же время я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять (резолюцию)… Для меня это слишком много", - сказал он, выступая на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии.Он также добавил, что ЕС в этой связи "предстоит еще много работы" по переубеждению воздержавшихся.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято".Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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в мире, генеральная ассамблея оон, оон, жозеп боррель
В мире, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Жозеп Боррель
11:35 13.10.2022 (обновлено: 11:55 13.10.2022)
 
Боррель обеспокоен числом воздержавшихся по антироссийской резолюции

Боррель обеспокоен большим числом воздержавшихся в голосовании по антироссийской резолюции

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции.
Ранее ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции.
Боррель отметил, что в ЕС "в целом довольны, что более 140 стран высказались" против присоединения регионов к РФ. "Я счастлив таким результатом… Но в то же время я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять (резолюцию)… Для меня это слишком много", - сказал он, выступая на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии.
Он также добавил, что ЕС в этой связи "предстоит еще много работы" по переубеждению воздержавшихся.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Результаты голосования в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
02:10
Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказалась Венгрия
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято".
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:59
Антироссийская резолюция подрывает авторитет ООН, заявил Аксенов
 
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