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Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой

Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой - РИА Новости, 13.10.2022

Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой

Авиакомпания Red Wings запускает в ноябре прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:51

2022-10-13T20:51

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МАХАЧКАЛА, 13 окт — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings запускает в ноябре прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта."Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Эти направления уникальны и будут доступны только пассажирам Red Wings", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы аэропорта, перелеты в Уфу и Новый Уренгой будут осуществляться с 16 ноября по средам.Время полёта до Уфы составит 2 часа 55 минут, в Новый Уренгой – 4 часа 25 минут.

https://ria.ru/20221013/oae-1823637489.html

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уфа, новый уренгой, махачкала, sukhoi superjet, туризм, новости - туризм