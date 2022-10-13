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Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой - РИА Новости, 13.10.2022
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Туризм
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Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой
Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой - РИА Новости, 13.10.2022
Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой
Авиакомпания Red Wings запускает в ноябре прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:51
2022-10-13T20:51
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новый уренгой
махачкала
sukhoi superjet
туризм
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 13 окт — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings запускает в ноябре прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта."Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Эти направления уникальны и будут доступны только пассажирам Red Wings", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы аэропорта, перелеты в Уфу и Новый Уренгой будут осуществляться с 16 ноября по средам.Время полёта до Уфы составит 2 часа 55 минут, в Новый Уренгой – 4 часа 25 минут.
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уфа, новый уренгой, махачкала, sukhoi superjet, туризм, новости - туризм
Туризм, Уфа, Новый Уренгой, Махачкала, Sukhoi Superjet, Туризм, Новости - Туризм
20:51 13.10.2022
 
Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой

Red Wings в ноябре запустит прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 окт — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings запускает в ноябре прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта.
"Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Эти направления уникальны и будут доступны только пассажирам Red Wings", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы аэропорта, перелеты в Уфу и Новый Уренгой будут осуществляться с 16 ноября по средам.
Время полёта до Уфы составит 2 часа 55 минут, в Новый Уренгой – 4 часа 25 минут.
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