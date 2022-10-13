Рейтинг@Mail.ru
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221013/reynolds-1823811792.html
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках - РИА Новости, 13.10.2022
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках
Райан Рейнольдс отреагировал на обвинения в грубом поведении на съемках "Дэдпула". Об этом рассказал Ти Джей Миллер в подкасте Sirius XM. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:01
2022-10-13T19:18
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/95/1492699574_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_3f629223f4fd6bf6e87cbad48947e61d.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Райан Рейнольдс отреагировал на обвинения в грубом поведении на съемках "Дэдпула". Об этом рассказал Ти Джей Миллер в подкасте Sirius XM. Райан написал ему на следующий день после того, как в Сети появились новости об их напряженных отношениях."Он сказал, что-то вроде "Это было недопонимание". И я ему ответил, что все в порядке", — говорит Миллер.Ти Джей заявил, что журналисты не так поняли его слова. Он просто рассказал странную, на его взгляд, историю и не жаловался на коллегу. Рейнольдс, по его мнению, забавный парень.
https://ria.ru/20221011/deadpool-1823166099.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/95/1492699574_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_8860f416547bf402fd7dd805a1976b75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
19:01 13.10.2022 (обновлено: 19:18 13.10.2022)
 
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках

Рейнольдс отреагировал на обвинения Миллера в грубом поведении на съемках "Дэдпула"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Райан Рейнольдс
Актер Райан Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Райан Рейнольдс отреагировал на обвинения в грубом поведении на съемках "Дэдпула". Об этом рассказал Ти Джей Миллер в подкасте Sirius XM.
Райан написал ему на следующий день после того, как в Сети появились новости об их напряженных отношениях.
"Он сказал, что-то вроде "Это было недопонимание". И я ему ответил, что все в порядке", — говорит Миллер.
Ти Джей заявил, что журналисты не так поняли его слова. Он просто рассказал странную, на его взгляд, историю и не жаловался на коллегу. Рейнольдс, по его мнению, забавный парень.
Ти Джей Миллер и Райан Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 18:15Культура
Актер из "Дэдпула" пожаловался на Райана Рейнольдса
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала