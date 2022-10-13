https://ria.ru/20221013/reynolds-1823811792.html
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках - РИА Новости, 13.10.2022
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках
Райан Рейнольдс отреагировал на обвинения в грубом поведении на съемках "Дэдпула". Об этом рассказал Ти Джей Миллер в подкасте Sirius XM. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:01
2022-10-13T19:01
2022-10-13T19:18
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Райан Рейнольдс отреагировал на обвинения в грубом поведении на съемках "Дэдпула". Об этом рассказал Ти Джей Миллер в подкасте Sirius XM. Райан написал ему на следующий день после того, как в Сети появились новости об их напряженных отношениях."Он сказал, что-то вроде "Это было недопонимание". И я ему ответил, что все в порядке", — говорит Миллер.Ти Джей заявил, что журналисты не так поняли его слова. Он просто рассказал странную, на его взгляд, историю и не жаловался на коллегу. Рейнольдс, по его мнению, забавный парень.
https://ria.ru/20221011/deadpool-1823166099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
19:01 13.10.2022 (обновлено: 19:18 13.10.2022)
Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках
Рейнольдс отреагировал на обвинения Миллера в грубом поведении на съемках "Дэдпула"
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Райан Рейнольдс отреагировал на обвинения в грубом поведении на съемках "Дэдпула". Об этом рассказал
Ти Джей Миллер в подкасте Sirius XM.
Райан написал ему на следующий день после того, как в Сети появились новости об их напряженных отношениях.
"Он сказал, что-то вроде "Это было недопонимание". И я ему ответил, что все в порядке", — говорит Миллер.
Ти Джей заявил, что журналисты не так поняли его слова. Он просто рассказал странную, на его взгляд, историю и не жаловался на коллегу. Рейнольдс, по его мнению, забавный парень.