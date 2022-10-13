https://ria.ru/20221013/reynolds-1823811792.html

Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках

Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках - РИА Новости, 13.10.2022

Рейнольдс отреагировал на обвинения в "ужасно грубом" поведении на съемках

Райан Рейнольдс отреагировал на обвинения в грубом поведении на съемках "Дэдпула". Об этом рассказал Ти Джей Миллер в подкасте Sirius XM. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:01

2022-10-13T19:01

2022-10-13T19:18

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149269/95/1492699574_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_3f629223f4fd6bf6e87cbad48947e61d.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Райан Рейнольдс отреагировал на обвинения в грубом поведении на съемках "Дэдпула". Об этом рассказал Ти Джей Миллер в подкасте Sirius XM. Райан написал ему на следующий день после того, как в Сети появились новости об их напряженных отношениях."Он сказал, что-то вроде "Это было недопонимание". И я ему ответил, что все в порядке", — говорит Миллер.Ти Джей заявил, что журналисты не так поняли его слова. Он просто рассказал странную, на его взгляд, историю и не жаловался на коллегу. Рейнольдс, по его мнению, забавный парень.

https://ria.ru/20221011/deadpool-1823166099.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды