12:44 13.10.2022 (обновлено: 20:46 13.10.2022)
СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе
The Economist сообщил об улучшении экономической ситуации в России при рецессии в Европе
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пока Европа впадает в рецессию, российская экономика, вопреки негативным прогнозам, восстанавливается, пишет журнал The Economist.
"В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается", — говорится в статье.
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Частичная мобилизация привела к отъезду около 300 тысяч человек, а население, по оценкам издания, в сентябре сняло с банковских депозитов сумму, эквивалентную 14 миллиардам долларов. Несмотря на эти трудности, российской экономике удалось избежать глубокого спада, отмечает The Economist, приводя в подтверждение данные банка Goldman Sachs. Его экономисты замеряют ежемесячный "индекс текущей деловой активности", согласно которому ситуация в России в целом выглядит лучше, чем в крупных странах Европы — Италии, Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, данные Сбербанка свидетельствуют о восстановлении потребительской активности.
Также указывается, что восстановился объем производства в автопроме, всего пару месяцев назад находившийся в районе нуля. Это, как пишут авторы статьи, указывает, что производителям удалось заместить поставки из западных стран.
"В долларовом выражении ежемесячные показатели импорта в Россию почти превзошли среднее значение за прошлый год", — говорится в материале.
Кроме того, издание напомнило о недавней публикации Международного валютного фонда, в которой МВФ вновь улучшил прогноз по экономике России: в 2022 году теперь ожидается спад всего на 3,4% против июльского прогноза в шесть процентов, хотя в апреле данные гласили, что ВВП страны упадет на 8,5%.