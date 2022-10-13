https://ria.ru/20221013/retsessiya-1823672367.html

СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе

СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе - РИА Новости, 13.10.2022

СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе

Пока Европа впадает в рецессию, российская экономика, вопреки негативным прогнозам, восстанавливается, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:44

2022-10-13T12:44

2022-10-13T20:46

экономика

россия

европа

мвф

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пока Европа впадает в рецессию, российская экономика, вопреки негативным прогнозам, восстанавливается, пишет журнал The Economist."В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается", — говорится в статье.Частичная мобилизация привела к отъезду около 300 тысяч человек, а население, по оценкам издания, в сентябре сняло с банковских депозитов сумму, эквивалентную 14 миллиардам долларов. Несмотря на эти трудности, российской экономике удалось избежать глубокого спада, отмечает The Economist, приводя в подтверждение данные банка Goldman Sachs. Его экономисты замеряют ежемесячный "индекс текущей деловой активности", согласно которому ситуация в России в целом выглядит лучше, чем в крупных странах Европы — Италии, Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, данные Сбербанка свидетельствуют о восстановлении потребительской активности.Также указывается, что восстановился объем производства в автопроме, всего пару месяцев назад находившийся в районе нуля. Это, как пишут авторы статьи, указывает, что производителям удалось заместить поставки из западных стран."В долларовом выражении ежемесячные показатели импорта в Россию почти превзошли среднее значение за прошлый год", — говорится в материале.Кроме того, издание напомнило о недавней публикации Международного валютного фонда, в которой МВФ вновь улучшил прогноз по экономике России: в 2022 году теперь ожидается спад всего на 3,4% против июльского прогноза в шесть процентов, хотя в апреле данные гласили, что ВВП страны упадет на 8,5%.

https://ria.ru/20221011/retsessiya-1823219941.html

https://ria.ru/20221010/mvf-1822875148.html

россия

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, мвф