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СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе - РИА Новости, 13.10.2022
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СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе
СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе - РИА Новости, 13.10.2022
СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе
Пока Европа впадает в рецессию, российская экономика, вопреки негативным прогнозам, восстанавливается, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:44
2022-10-13T20:46
экономика
россия
европа
мвф
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пока Европа впадает в рецессию, российская экономика, вопреки негативным прогнозам, восстанавливается, пишет журнал The Economist."В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается", — говорится в статье.Частичная мобилизация привела к отъезду около 300 тысяч человек, а население, по оценкам издания, в сентябре сняло с банковских депозитов сумму, эквивалентную 14 миллиардам долларов. Несмотря на эти трудности, российской экономике удалось избежать глубокого спада, отмечает The Economist, приводя в подтверждение данные банка Goldman Sachs. Его экономисты замеряют ежемесячный "индекс текущей деловой активности", согласно которому ситуация в России в целом выглядит лучше, чем в крупных странах Европы — Италии, Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, данные Сбербанка свидетельствуют о восстановлении потребительской активности.Также указывается, что восстановился объем производства в автопроме, всего пару месяцев назад находившийся в районе нуля. Это, как пишут авторы статьи, указывает, что производителям удалось заместить поставки из западных стран."В долларовом выражении ежемесячные показатели импорта в Россию почти превзошли среднее значение за прошлый год", — говорится в материале.Кроме того, издание напомнило о недавней публикации Международного валютного фонда, в которой МВФ вновь улучшил прогноз по экономике России: в 2022 году теперь ожидается спад всего на 3,4% против июльского прогноза в шесть процентов, хотя в апреле данные гласили, что ВВП страны упадет на 8,5%.
https://ria.ru/20221011/retsessiya-1823219941.html
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россия
европа
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Дарья Буймова
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экономика, россия, европа, мвф
Экономика, Россия, Европа, МВФ
12:44 13.10.2022 (обновлено: 20:46 13.10.2022)
 
СМИ: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе

The Economist сообщил об улучшении экономической ситуации в России при рецессии в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пока Европа впадает в рецессию, российская экономика, вопреки негативным прогнозам, восстанавливается, пишет журнал The Economist.
"В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается", — говорится в статье.
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:33
Власти Германии ожидают рецессию и инфляцию в 2023 году
Частичная мобилизация привела к отъезду около 300 тысяч человек, а население, по оценкам издания, в сентябре сняло с банковских депозитов сумму, эквивалентную 14 миллиардам долларов. Несмотря на эти трудности, российской экономике удалось избежать глубокого спада, отмечает The Economist, приводя в подтверждение данные банка Goldman Sachs. Его экономисты замеряют ежемесячный "индекс текущей деловой активности", согласно которому ситуация в России в целом выглядит лучше, чем в крупных странах Европы — Италии, Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, данные Сбербанка свидетельствуют о восстановлении потребительской активности.
Также указывается, что восстановился объем производства в автопроме, всего пару месяцев назад находившийся в районе нуля. Это, как пишут авторы статьи, указывает, что производителям удалось заместить поставки из западных стран.
"В долларовом выражении ежемесячные показатели импорта в Россию почти превзошли среднее значение за прошлый год", — говорится в материале.
Кроме того, издание напомнило о недавней публикации Международного валютного фонда, в которой МВФ вновь улучшил прогноз по экономике России: в 2022 году теперь ожидается спад всего на 3,4% против июльского прогноза в шесть процентов, хотя в апреле данные гласили, что ВВП страны упадет на 8,5%.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:49
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ЭкономикаРоссияЕвропаМВФ
 
 
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