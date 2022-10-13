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Бочкарев: к 2026 году в дома реновации переедут более 155 тысяч москвичей - РИА Новости, 13.10.2022
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Бочкарев: к 2026 году в дома реновации переедут более 155 тысяч москвичей
Бочкарев: к 2026 году в дома реновации переедут более 155 тысяч москвичей - РИА Новости, 13.10.2022
Бочкарев: к 2026 году в дома реновации переедут более 155 тысяч москвичей
В Москве в 2023-2025 годах планируется построить 5,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации - в новые дома переедут 155 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:34
2022-10-13T13:34
андрей бочкарев
общество
жилье
реновация
программа реновации в москве
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве в 2023-2025 годах планируется построить 5,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации - в новые дома переедут 155 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С 2023 до конца 2025 года за счет средств бюджета в столице планируется построить порядка 6 миллионов квадратных метров жилья, из них порядка 600 тысяч "квадратов" – для выполнения социальных обязательств и около 5,4 миллионов "квадратов" – по программе реновации", – сказал Бочкарев, уточнив, что за счет интенсивного ввода жилья более 155 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек смогут переехать в новые дома.Он добавил, что наряду со строительством жилья в кварталах реновации продолжат возводить социальную инфраструктуру. Для новоселов создадут комфортную среду, включая благоустроенные дворы, парки и зоны отдыха, объекты повседневного спроса, удобный общественный транспорт.Заммэра пояснил, что в кварталах реновации за это время построят примерно 20 социальных объектов, среди которых детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе построено более 200 домов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров.
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андрей бочкарев, общество, жилье, реновация, программа реновации в москве, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Общество, Жилье, Реновация, Программа реновации в Москве, Москва, Стройкомплекс Москвы
13:34 13.10.2022
 

Бочкарев: к 2026 году в дома реновации переедут более 155 тысяч москвичей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве в 2023-2025 годах планируется построить 5,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации - в новые дома переедут 155 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С 2023 до конца 2025 года за счет средств бюджета в столице планируется построить порядка 6 миллионов квадратных метров жилья, из них порядка 600 тысяч "квадратов" – для выполнения социальных обязательств и около 5,4 миллионов "квадратов" – по программе реновации", – сказал Бочкарев, уточнив, что за счет интенсивного ввода жилья более 155 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек смогут переехать в новые дома.
Он добавил, что наряду со строительством жилья в кварталах реновации продолжат возводить социальную инфраструктуру. Для новоселов создадут комфортную среду, включая благоустроенные дворы, парки и зоны отдыха, объекты повседневного спроса, удобный общественный транспорт.
Заммэра пояснил, что в кварталах реновации за это время построят примерно 20 социальных объектов, среди которых детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе построено более 200 домов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров.
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