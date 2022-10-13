https://ria.ru/20221013/renovatsiya-1823700825.html

Бочкарев: к 2026 году в дома реновации переедут более 155 тысяч москвичей

Бочкарев: к 2026 году в дома реновации переедут более 155 тысяч москвичей - РИА Новости, 13.10.2022

Бочкарев: к 2026 году в дома реновации переедут более 155 тысяч москвичей

В Москве в 2023-2025 годах планируется построить 5,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации - в новые дома переедут 155 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:34

2022-10-13T13:34

2022-10-13T13:34

андрей бочкарев

общество

жилье

реновация

программа реновации в москве

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве в 2023-2025 годах планируется построить 5,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации - в новые дома переедут 155 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С 2023 до конца 2025 года за счет средств бюджета в столице планируется построить порядка 6 миллионов квадратных метров жилья, из них порядка 600 тысяч "квадратов" – для выполнения социальных обязательств и около 5,4 миллионов "квадратов" – по программе реновации", – сказал Бочкарев, уточнив, что за счет интенсивного ввода жилья более 155 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек смогут переехать в новые дома.Он добавил, что наряду со строительством жилья в кварталах реновации продолжат возводить социальную инфраструктуру. Для новоселов создадут комфортную среду, включая благоустроенные дворы, парки и зоны отдыха, объекты повседневного спроса, удобный общественный транспорт.Заммэра пояснил, что в кварталах реновации за это время построят примерно 20 социальных объектов, среди которых детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе построено более 200 домов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20221004/sotsobekty-1821387699.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, общество, жилье, реновация, программа реновации в москве, москва, стройкомплекс москвы