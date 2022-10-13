https://ria.ru/20221013/remont-1823853065.html

В Подмосковье план капитального ремонта выполнили на 67% в 2022 году

В Подмосковье план капитального ремонта выполнили на 67% в 2022 году - РИА Новости, 13.10.2022

В Подмосковье план капитального ремонта выполнили на 67% в 2022 году

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В этом году в Московской области по программе капитального ремонта привели в порядок 2584 дома. Всего за время действия программы... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:14

2022-10-13T20:14

2022-10-13T20:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В этом году в Московской области по программе капитального ремонта привели в порядок 2584 дома. Всего за время действия программы отремонтировано 15,7 тысячи домов, сообщил телеканал "360". Как рассказал глава министерства ЖКХ Московской области Антон Велиховский, программа капремонта в 2022 году выполнена на 67%. Работы уже полностью завершены в Восходе, на высокой стадии выполнения работы в Волоколамске, Черноголовке, Клину, Краснознаменске и других округах."В 2022 году на территории Московской области в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов запланировано отремонтировать 3849 домов. За девять месяцев текущего года проведен ремонт в 2584 [домах]", – рассказал Велиховский.До 2049 года в регионе проведут капитальный ремонт в 44 тысячах домов. Рабочие обновляют крыши и фасады зданий, а также внутренние коммуникации.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)