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В Подмосковье план капитального ремонта выполнили на 67% в 2022 году
В Подмосковье план капитального ремонта выполнили на 67% в 2022 году - РИА Новости, 13.10.2022
В Подмосковье план капитального ремонта выполнили на 67% в 2022 году
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В этом году в Московской области по программе капитального ремонта привели в порядок 2584 дома. Всего за время действия программы... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:14
2022-10-13T20:14
2022-10-13T20:14
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В этом году в Московской области по программе капитального ремонта привели в порядок 2584 дома. Всего за время действия программы отремонтировано 15,7 тысячи домов, сообщил телеканал "360". Как рассказал глава министерства ЖКХ Московской области Антон Велиховский, программа капремонта в 2022 году выполнена на 67%. Работы уже полностью завершены в Восходе, на высокой стадии выполнения работы в Волоколамске, Черноголовке, Клину, Краснознаменске и других округах."В 2022 году на территории Московской области в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов запланировано отремонтировать 3849 домов. За девять месяцев текущего года проведен ремонт в 2584 [домах]", – рассказал Велиховский.До 2049 года в регионе проведут капитальный ремонт в 44 тысячах домов. Рабочие обновляют крыши и фасады зданий, а также внутренние коммуникации.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В этом году в Московской области по программе капитального ремонта привели в порядок 2584 дома. Всего за время действия программы отремонтировано 15,7 тысячи домов, сообщил телеканал "360"
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Как рассказал глава министерства ЖКХ Московской области Антон Велиховский, программа капремонта в 2022 году выполнена на 67%. Работы уже полностью завершены в Восходе, на высокой стадии выполнения работы в Волоколамске, Черноголовке, Клину, Краснознаменске и других округах.
"В 2022 году на территории Московской области в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов запланировано отремонтировать 3849 домов. За девять месяцев текущего года проведен ремонт в 2584 [домах]", – рассказал Велиховский.
До 2049 года в регионе проведут капитальный ремонт в 44 тысячах домов. Рабочие обновляют крыши и фасады зданий, а также внутренние коммуникации.