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Ремонт комплекса плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве - РИА Новости, 13.10.2022
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Ремонт комплекса плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве
Ремонт комплекса плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве - РИА Новости, 13.10.2022
Ремонт комплекса плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центральном округе столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:27
2022-10-13T13:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центральном округе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."После завершения сезона комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале демонтировали с помощью специального самоходного понтона и крана-манипулятора и отправили на склад, где до весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей, каждый весом около 300 килограммов. После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, световое оборудование сможет выдавать полный цветовой спектр", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что фонтанный комплекс был открыт в 2005 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался."В рамках проекта заменим все фонтанные модули в сборе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями. Обновим электроснабжение, отремонтируем помещение насосной станции. На заключительном этапе установим новые системы видеонаблюдения и диспетчеризации", - рассказал Бирюков.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:27 13.10.2022
 

Ремонт комплекса плавающих фонтанов начался на Водоотводном канале в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПлавающий фонтан на Водоотводном канале возле пешеходного Третьяковского моста
Плавающий фонтан на Водоотводном канале возле пешеходного Третьяковского моста - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центральном округе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"После завершения сезона комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале демонтировали с помощью специального самоходного понтона и крана-манипулятора и отправили на склад, где до весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей, каждый весом около 300 килограммов. После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, световое оборудование сможет выдавать полный цветовой спектр", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что фонтанный комплекс был открыт в 2005 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.
"В рамках проекта заменим все фонтанные модули в сборе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями. Обновим электроснабжение, отремонтируем помещение насосной станции. На заключительном этапе установим новые системы видеонаблюдения и диспетчеризации", - рассказал Бирюков.
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