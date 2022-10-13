https://ria.ru/20221013/raketa-1823858663.html

В Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистической ракеты малой дальности

В Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистической ракеты малой дальности - РИА Новости, 13.10.2022

В Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистической ракеты малой дальности

Военные Южной Кореи утверждают, что КНДР в ночь на пятницу произвела пуск одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:04

2022-10-13T21:04

2022-10-13T21:04

в мире

рональд рейган

южная корея

японское море

пхеньян

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Военные Южной Кореи утверждают, что КНДР в ночь на пятницу произвела пуск одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан под Пхеньяном, сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап.В четверг агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи (КНШ) передавало, что КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты, которая была выпущена в направлении Японского моря."Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты малой дальности из района Сунан", - приводит агентство данные объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи."Усиливая мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность к тесному сотрудничеству с США", - приводит заявление КНШ южнокорейское агентство.По данным южнокорейских военных, на которые ссылается Рёнхап, нынешний пуск ракеты в КНДР произведен вскоре после ночного полета близ границ с Южной Кореей 10 самолетов, в ответ Южная Корея подняла в воздух истребители F-35A.Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров. Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".

https://ria.ru/20221013/kndr-1823566776.html

https://ria.ru/20221013/kndr-1823855165.html

южная корея

японское море

пхеньян

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Наталья Макарова

в мире, рональд рейган, южная корея, японское море, пхеньян, объединенный комитет начальников штабов (сша)