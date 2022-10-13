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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 13.10.2022
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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 13.10.2022
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты, сообщило Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:05
2022-10-13T21:08
в мире
южная корея
объединенный комитет начальников штабов (сша)
рональд рейган
япония
сша
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты, сообщило Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.Военные добавили, что КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря.По данным командования, нынешний пуск ракеты произвели вскоре после ночного полета около границ с Южной Кореей десять самолетов КНДР.Предположительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передал телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве страны.Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров.Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган". В Пхеньяне рассматривают маневры как репетицию войны против КНДР.
https://ria.ru/20221010/kndr-1822681868.html
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в мире, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша), рональд рейган, япония, сша
В мире, Южная Корея, Объединенный комитет начальников штабов (США), Рональд Рейган, Япония, США
20:05 13.10.2022 (обновлено: 21:08 13.10.2022)
 
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северокорейской баллистической ракеты
Трансляция кадров запуска северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты, сообщило Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

"Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты малой дальности из района Сунан", — передало агентство.

Военные добавили, что КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря.
По данным командования, нынешний пуск ракеты произвели вскоре после ночного полета около границ с Южной Кореей десять самолетов КНДР.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 01:21
Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами
Предположительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передал телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве страны.

"Министерство обороны Японии заявило, что КНДР осуществила пуск того, что может быть баллистической ракетой. Японские правительственные источники заявили, что снаряд, как предполагается, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии", говорится в сообщении телеканала.

Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров.
Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган". В Пхеньяне рассматривают маневры как репетицию войны против КНДР.
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