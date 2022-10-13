https://ria.ru/20221013/raketa-1823849841.html

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 13.10.2022

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты, сообщило Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:05

2022-10-13T20:05

2022-10-13T21:08

в мире

южная корея

объединенный комитет начальников штабов (сша)

рональд рейган

япония

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. КНДР вновь провела испытание баллистической ракеты, сообщило Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.Военные добавили, что КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря.По данным командования, нынешний пуск ракеты произвели вскоре после ночного полета около границ с Южной Кореей десять самолетов КНДР.Предположительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передал телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве страны.Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров.Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган". В Пхеньяне рассматривают маневры как репетицию войны против КНДР.

https://ria.ru/20221010/kndr-1822681868.html

https://ria.ru/20221011/sotrudnichestvo-1823209146.html

южная корея

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша), рональд рейган, япония, сша