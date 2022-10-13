https://ria.ru/20221013/raketa-1823772151.html

Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб

Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб - РИА Новости, 13.10.2022

Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб

Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили вооруженные силы Украины, сообщили РИА Новости в оперштабе... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:13

2022-10-13T16:13

2022-10-13T16:13

специальная военная операция на украине

антон иванов

белгород

украина

губкин

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили вооруженные силы Украины, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.В четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми. Мэр Антон Иванов сообщил, что в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г – поврежден верхний этаж, а также два автомобиля. Пострадавших, как сообщил журналистам замгубернатора Константин Полежаев, нет."Российские системы ПВО отработали по цели, и в дом попали осколки сбитой ракеты РСЗО, которую запустили ВСУ. Об этом говорит характер повреждений дома", - сказал собеседник агентства. По его словам, о том же свидетельствуют видео очевидцев, как в небе срабатывает ПВО, и осколки ракеты падают вниз.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщала ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/belgorod-1823764392.html

https://ria.ru/20221013/pvo-1823714295.html

белгород

украина

губкин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

антон иванов, белгород, украина, губкин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)