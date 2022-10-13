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Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/raketa-1823772151.html
Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб
Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб - РИА Новости, 13.10.2022
Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб
Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили вооруженные силы Украины, сообщили РИА Новости в оперштабе... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:13
2022-10-13T16:13
специальная военная операция на украине
антон иванов
белгород
украина
губкин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили вооруженные силы Украины, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.В четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми. Мэр Антон Иванов сообщил, что в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г – поврежден верхний этаж, а также два автомобиля. Пострадавших, как сообщил журналистам замгубернатора Константин Полежаев, нет."Российские системы ПВО отработали по цели, и в дом попали осколки сбитой ракеты РСЗО, которую запустили ВСУ. Об этом говорит характер повреждений дома", - сказал собеседник агентства. По его словам, о том же свидетельствуют видео очевидцев, как в небе срабатывает ПВО, и осколки ракеты падают вниз.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщала ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/belgorod-1823764392.html
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антон иванов, белгород, украина, губкин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Антон Иванов, Белгород, Украина, Губкин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:13 13.10.2022
 
Дом в Белгороде пострадал от осколков сбитой ракеты ВСУ, заявил оперштаб

Оперштаб: дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты, выпущенной ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЖилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Многоэтажный дом в Белгороде пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили вооруженные силы Украины, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
В четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми. Мэр Антон Иванов сообщил, что в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г – поврежден верхний этаж, а также два автомобиля. Пострадавших, как сообщил журналистам замгубернатора Константин Полежаев, нет.
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 15:58В России
Жительница поврежденного в Белгороде дома рассказала об обстреле
"Российские системы ПВО отработали по цели, и в дом попали осколки сбитой ракеты РСЗО, которую запустили ВСУ. Об этом говорит характер повреждений дома", - сказал собеседник агентства. По его словам, о том же свидетельствуют видео очевидцев, как в небе срабатывает ПВО, и осколки ракеты падают вниз.
Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.
Как сообщала ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 14:03Специальная военная операция на Украине
Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела
 
Специальная военная операция на УкраинеАнтон ИвановБелгородУкраинаГубкинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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