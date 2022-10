https://ria.ru/20221013/queen-1823783118.html

Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри

Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри - РИА Новости, 13.10.2022

Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри

Группа Queen выложила ранее неизданную композицию Face It Alone с голосом умершего Фредди Меркьюри. Песня пролежала на полке более 30 лет. Сейчас она доступна... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:23

2022-10-13T17:23

2022-10-13T18:21

шоубиз

фредди меркьюри (фаpух булсара)

queen

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760440380_0:145:3066:1869_1920x0_80_0_0_3e25f1f8e20aa14de81927c7e462f20e.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группа Queen выложила ранее неизданную композицию Face It Alone с голосом умершего Фредди Меркьюри. Песня пролежала на полке более 30 лет. Сейчас она доступна на всех стриминговых платформах.По словам барабанщика Роджера Тейлора и гитариста Брайана Мэя, они обнаружили композицию еще в 1991 году, но забыли о ней. Музыканты сообщили, что Face It Alone была записана в 1988-м для альбома The Miracle.Кроме того, Face It Alone появится на переиздании альбома The Miracle. Релиз будет выпущен 18 ноября.Ранее гитарист Queen Брайан Мэй выпустил клип на сольную песню Back to the Light 1992 года.

https://ria.ru/20210810/queen-1745170979.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

фредди меркьюри (фаpух булсара) , queen, новости культуры