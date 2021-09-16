https://ria.ru/20210916/queen-1750139611.html
Гитарист Queen выпустил клип на сольную песню
Гитарист Queen выпустил клип на сольную песню - РИА Новости, 16.09.2021
Гитарист Queen выпустил клип на сольную песню
Гитарист Queen Брайан Мэй выпустил клип на сольную песню "Back to the Light" 1992 года, сообщает Guitar World. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:32
2021-09-16T03:32
2021-09-16T03:32
культура
queen
фредди меркьюри (фаpух булсара)
новости культуры
музыка
брайан мэй
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Гитарист Queen Брайан Мэй выпустил клип на сольную песню "Back to the Light" 1992 года, сообщает Guitar World. В ролике показано, как музыкант путешествует во времени и встречается на сцене с самим собой, только на 30 моложе. В видео используются кадры из концертной записи "Live at the Brixton Academy", релиз которой состоялся в 1993 году."Я с нежностью думаю о прошлом. Вспоминаю, каким я был 30 лет назад — парнем, который даже не представлял, что за невероятное путешествие ему предстоит пережить", — говорит Мэй."Back to the Light" — главный трек из одноименного альбома Мэя, который был записан после смерти Фредди Меркьюри. Пластинка была переиздана в августе этого года.
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queen, фредди меркьюри (фаpух булсара) , новости культуры, музыка, брайан мэй