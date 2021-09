https://ria.ru/20210916/queen-1750139611.html

Гитарист Queen выпустил клип на сольную песню

Гитарист Queen выпустил клип на сольную песню

2021-09-16T03:32

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Гитарист Queen Брайан Мэй выпустил клип на сольную песню "Back to the Light" 1992 года, сообщает Guitar World. В ролике показано, как музыкант путешествует во времени и встречается на сцене с самим собой, только на 30 моложе. В видео используются кадры из концертной записи "Live at the Brixton Academy", релиз которой состоялся в 1993 году."Я с нежностью думаю о прошлом. Вспоминаю, каким я был 30 лет назад — парнем, который даже не представлял, что за невероятное путешествие ему предстоит пережить", — говорит Мэй."Back to the Light" — главный трек из одноименного альбома Мэя, который был записан после смерти Фредди Меркьюри. Пластинка была переиздана в августе этого года.

