https://ria.ru/20221013/pvo-1823714295.html

Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела

Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела - РИА Новости, 13.10.2022

Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела

Верхний этаж жилого дома и два автомобиля повреждены в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО в Белгороде, информации о пострадавших РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:03

2022-10-13T14:03

2022-10-13T14:07

специальная военная операция на украине

происшествия

антон иванов

белгород

белгородская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Верхний этаж жилого дома и два автомобиля повреждены в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО в Белгороде, информации о пострадавших нет, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов, находящийся на месте ЧП.Ранее в четверг в городе были слышны громкие хлопки, корреспондент РИА Новости насчитал их около восьми."На дом по улице Губкина, 42г упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждено два автомобиля. В настоящий момент сведений о пострадавших нет", — написал Иванов в своем Telegram-канале.Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.Как сообщила ранее ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/obstrel-1823695969.html

https://ria.ru/20221013/donetsk-1823597848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, антон иванов, белгород, белгородская область, россия