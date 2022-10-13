https://ria.ru/20221013/pvo-1823645294.html

Финляндия создает обновленную систему ПВО

Финляндия создает обновленную систему ПВО - РИА Новости, 13.10.2022

Финляндия создает обновленную систему ПВО

Финляндия создает обновленную систему противовоздушной обороны, рассматриваются вопросы ее интеграции в НАТО в связи с ожидаемым вступлением в организацию,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:05

2022-10-13T12:05

2022-10-13T12:05

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Финляндия создает обновленную систему противовоздушной обороны, рассматриваются вопросы ее интеграции в НАТО в связи с ожидаемым вступлением в организацию, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на слова главнокомандующего финскими Силами обороны Тимо Кивинена.В четверг Брюсселе с участием 15 стран подписана декларация о намерениях по созданию европейской системы противовоздушной обороны. Финляндия также пересматривает свою противовоздушную оборону. Проект уже стартовал в 2018 году, и изначально ставилась цель быть готовым заключить договор о закупках к концу этого года.Кивинен отметил, что Финляндия примет решение по проекту в следующем году. "У нас идет реализация (собственного) проекта по созданию противовоздушной обороны. Он находится на той стадии, когда решения будут приняты в начале следующего года. Но в том же контексте, в котором мы вступаем в НАТО, мы также более широко рассматриваем вопросы противовоздушной и противоракетной обороны. ПВО Финляндии будет интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, когда мы станем ее членами", - сказал Кивинен.

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/estoniya-1823222132.html

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Варвара Скокшина

финляндия, брюссель, нато, в мире