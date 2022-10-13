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Финляндия создает обновленную систему ПВО - РИА Новости, 13.10.2022
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Финляндия создает обновленную систему ПВО
Финляндия создает обновленную систему ПВО - РИА Новости, 13.10.2022
Финляндия создает обновленную систему ПВО
Финляндия создает обновленную систему противовоздушной обороны, рассматриваются вопросы ее интеграции в НАТО в связи с ожидаемым вступлением в организацию,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:05
2022-10-13T12:05
финляндия
брюссель
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Финляндия создает обновленную систему противовоздушной обороны, рассматриваются вопросы ее интеграции в НАТО в связи с ожидаемым вступлением в организацию, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на слова главнокомандующего финскими Силами обороны Тимо Кивинена.В четверг Брюсселе с участием 15 стран подписана декларация о намерениях по созданию европейской системы противовоздушной обороны. Финляндия также пересматривает свою противовоздушную оборону. Проект уже стартовал в 2018 году, и изначально ставилась цель быть готовым заключить договор о закупках к концу этого года.Кивинен отметил, что Финляндия примет решение по проекту в следующем году. "У нас идет реализация (собственного) проекта по созданию противовоздушной обороны. Он находится на той стадии, когда решения будут приняты в начале следующего года. Но в том же контексте, в котором мы вступаем в НАТО, мы также более широко рассматриваем вопросы противовоздушной и противоракетной обороны. ПВО Финляндии будет интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, когда мы станем ее членами", - сказал Кивинен.
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/estoniya-1823222132.html
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финляндия, брюссель, нато, в мире
Финляндия, Брюссель, НАТО, В мире
12:05 13.10.2022
 
Финляндия создает обновленную систему ПВО

Главнокомандующий Кивинена: Финляндия создает обновленную систему ПВО

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Финляндия создает обновленную систему противовоздушной обороны, рассматриваются вопросы ее интеграции в НАТО в связи с ожидаемым вступлением в организацию, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на слова главнокомандующего финскими Силами обороны Тимо Кивинена.
В четверг Брюсселе с участием 15 стран подписана декларация о намерениях по созданию европейской системы противовоздушной обороны. Финляндия также пересматривает свою противовоздушную оборону. Проект уже стартовал в 2018 году, и изначально ставилась цель быть готовым заключить договор о закупках к концу этого года.
Кивинен отметил, что Финляндия примет решение по проекту в следующем году. "У нас идет реализация (собственного) проекта по созданию противовоздушной обороны. Он находится на той стадии, когда решения будут приняты в начале следующего года. Но в том же контексте, в котором мы вступаем в НАТО, мы также более широко рассматриваем вопросы противовоздушной и противоракетной обороны. ПВО Финляндии будет интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, когда мы станем ее членами", - сказал Кивинен.
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