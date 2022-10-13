https://ria.ru/20221013/putin-1823750654.html

Путин проведет пресс-конференцию в Астане

Путин проведет пресс-конференцию в Астане - РИА Новости, 13.10.2022

Путин проведет пресс-конференцию в Астане

Президент РФ Владимир Путин 14 октября в Астане проведет пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:24

2022-10-13T15:24

2022-10-13T16:22

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 14 октября в Астане проведет пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам."Будет. Мы ожидаем, что будет подход", - сказал Песков.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия".

https://ria.ru/20221013/putin-1823580827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астана, в мире, владимир путин, россия, азия, снг