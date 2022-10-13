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Путин проведет пресс-конференцию в Астане - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин проведет пресс-конференцию в Астане
Путин проведет пресс-конференцию в Астане - РИА Новости, 13.10.2022
Путин проведет пресс-конференцию в Астане
Президент РФ Владимир Путин 14 октября в Астане проведет пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:24
2022-10-13T16:22
астана
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владимир путин
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азия
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 14 октября в Астане проведет пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам."Будет. Мы ожидаем, что будет подход", - сказал Песков.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия".
https://ria.ru/20221013/putin-1823580827.html
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астана, в мире, владимир путин, россия, азия, снг
Астана, В мире, Владимир Путин, Россия, Азия, СНГ
15:24 13.10.2022 (обновлено: 16:22 13.10.2022)
 
Путин проведет пресс-конференцию в Астане

Песков: президент Путин проведет пресс-конференцию в Астане в пятницу

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 14 октября в Астане проведет пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
"Будет. Мы ожидаем, что будет подход", - сказал Песков.
Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:35
Россия выступает за развитие и процветание Азии, заявил Путин
 
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