Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Президент Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотрафиком
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Странам Азии крайне важно укреплять сотрудничество по противодействию террористической угрозе и по борьбе с наркотрафиком, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Крайне важно совместно с другими региональными форумами и организациями и далее активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов, укреплять сотрудничество государств по противодействию террористической угрозе, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей", - сказал Путин.
Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Президент РФ 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия". Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.