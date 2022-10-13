https://ria.ru/20221013/putin-1823589579.html

Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 13.10.2022

Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Странам Азии крайне важно укреплять сотрудничество по противодействию террористической угрозе и по борьбе с наркотрафиком, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:27

2022-10-13T09:27

2022-10-13T09:27

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Странам Азии крайне важно укреплять сотрудничество по противодействию террористической угрозе и по борьбе с наркотрафиком, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Крайне важно совместно с другими региональными форумами и организациями и далее активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов, укреплять сотрудничество государств по противодействию террористической угрозе, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей", - сказал Путин.Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Президент РФ 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия". Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

https://ria.ru/20221012/terrorizm-1823453638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, азия, россия, астана, снг, в мире