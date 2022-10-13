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Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 13.10.2022
Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом
Странам Азии крайне важно укреплять сотрудничество по противодействию террористической угрозе и по борьбе с наркотрафиком, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:27
2022-10-13T09:27
владимир путин
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россия
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снг
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Странам Азии крайне важно укреплять сотрудничество по противодействию террористической угрозе и по борьбе с наркотрафиком, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Крайне важно совместно с другими региональными форумами и организациями и далее активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов, укреплять сотрудничество государств по противодействию террористической угрозе, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей", - сказал Путин.Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Президент РФ 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия". Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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владимир путин, азия, россия, астана, снг, в мире
Владимир Путин, Азия, Россия, Астана, СНГ, В мире
09:27 13.10.2022
 
Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

Президент Путин призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотрафиком

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Странам Азии крайне важно укреплять сотрудничество по противодействию террористической угрозе и по борьбе с наркотрафиком, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Крайне важно совместно с другими региональными форумами и организациями и далее активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов, укреплять сотрудничество государств по противодействию террористической угрозе, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей", - сказал Путин.
Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Президент РФ 14 октября также примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия". Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:12
Лидеры стран СНГ утвердят программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
 
Владимир ПутинАзияРоссияАстанаСНГВ мире
 
 
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