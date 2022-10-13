https://ria.ru/20221013/protest-1823855925.html

Посольство России осудило осквернение Суворовского креста в Швейцарии

Посольство России осудило осквернение Суворовского креста в Швейцарии - РИА Новости, 13.10.2022

Посольство России осудило осквернение Суворовского креста в Швейцарии

Посольство России в Берне направило ноту протеста Федеральному департаменту иностранных дел (МИД) Швейцарии в связи с осквернением мемориала сподвижникам... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:42

2022-10-13T20:42

2022-10-13T20:42

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ЦЮРИХ, 13 окт - РИА Новости. Посольство России в Берне направило ноту протеста Федеральному департаменту иностранных дел (МИД) Швейцарии в связи с осквернением мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте, говорится в заявлении дипмиссии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Сообщается, что в ночь 11 на 12 октября неизвестные нарисовали две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Посольство РФ заявило, что осуждает "очередное проявление вандализма"."Рассматриваем эти преступные действия как очередной пример захлестнувшей разные страны Европы войны с памятниками, которая, к сожалению, коснулась и Швейцарии. В связи с происшествием посольство направило Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в заявлении.Посольство напомнило швейцарской стороне, что "свастика является символом бесчеловечного национал-социалистического режима, осужденного Нюрнбергским трибуналом, и законодательно запрещена во многих странах мира".Российская дипмиссия также призвала власти Швейцарии обеспечить надлежащую охрану мемориала."Пользуясь случаем, посольство выражает глубокую признательность всем неравнодушным к судьбе мемориала швейцарцам и соотечественникам", - отмечается также в заявлении.Это не первый случай осквернения монумента. В мае неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Власти кантона Ури, на территории которого находится монумент, возложили на Россию расходы по очистке мемориала. Тогда мемориал отмывали от краски российские соотечественники и граждане Швейцарии.

https://ria.ru/20220527/pamyatnik-1791341841.html

https://ria.ru/20221010/memorial-1822716859.html

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россия, швейцария, в мире, происшествия