https://ria.ru/20221013/prostranstvo-1823695347.html
Общественное пространство появилось у метро "Тимирязевская" в Москве
Общественное пространство появилось у метро "Тимирязевская" в Москве - РИА Новости, 13.10.2022
Общественное пространство появилось у метро "Тимирязевская" в Москве
Общественное пространство появилось у станции метро "Тимирязевская" на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:29
2022-10-13T13:29
2022-10-13T13:29
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Общественное пространство появилось у станции метро "Тимирязевская" на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В рамках программы "Мой район" привели в порядок сквер площадью почти 12 га вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы. Через него пролегает один из основных пешеходных маршрутов от станции метро "Тимирязевская" к жилым кварталам", - говорится в сообщении.Отмечается, что появились 2 спортивные площадки: на них установили 7 столов для пинг-понга и уличные тренажеры, для детей создали игровую зону площадью более 300 квадратных метров с качелями и современными игровыми комплексами с горками, мостиками, элементами для лазания."Обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, установили большие уличные качели, поставили удобные скамейки для тихого отдыха, в центре сквера сделали площадь, где можно проводить районные мероприятия и праздники. Установили современные опоры освещения с энергоэффективными светильниками, дополнительно озеленили территорию: высадили почти 30 деревьев и свыше 700 кустарников, разбили цветники, привели в порядок газоны. К зиме планируется обустроить каток с искусственным льдом и многофункциональный павильон с прокатом коньков, раздевалками и медпунктом", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Общественное пространство появилось у станции метро "Тимирязевская" на севере Москвы
, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках программы "Мой район" привели в порядок сквер площадью почти 12 га вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы. Через него пролегает один из основных пешеходных маршрутов от станции метро "Тимирязевская" к жилым кварталам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что появились 2 спортивные площадки: на них установили 7 столов для пинг-понга и уличные тренажеры, для детей создали игровую зону площадью более 300 квадратных метров с качелями и современными игровыми комплексами с горками, мостиками, элементами для лазания.
"Обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, установили большие уличные качели, поставили удобные скамейки для тихого отдыха, в центре сквера сделали площадь, где можно проводить районные мероприятия и праздники. Установили современные опоры освещения с энергоэффективными светильниками, дополнительно озеленили территорию: высадили почти 30 деревьев и свыше 700 кустарников, разбили цветники, привели в порядок газоны. К зиме планируется обустроить каток с искусственным льдом и многофункциональный павильон с прокатом коньков, раздевалками и медпунктом", - дополняется в сообщении.