https://ria.ru/20221013/prostranstvo-1823695347.html

Общественное пространство появилось у метро "Тимирязевская" в Москве

Общественное пространство появилось у метро "Тимирязевская" в Москве - РИА Новости, 13.10.2022

Общественное пространство появилось у метро "Тимирязевская" в Москве

Общественное пространство появилось у станции метро "Тимирязевская" на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:29

2022-10-13T13:29

2022-10-13T13:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823695869_216:0:1647:805_1920x0_80_0_0_c9e2f70cb45a36f8f42e87680b06364c.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Общественное пространство появилось у станции метро "Тимирязевская" на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В рамках программы "Мой район" привели в порядок сквер площадью почти 12 га вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы. Через него пролегает один из основных пешеходных маршрутов от станции метро "Тимирязевская" к жилым кварталам", - говорится в сообщении.Отмечается, что появились 2 спортивные площадки: на них установили 7 столов для пинг-понга и уличные тренажеры, для детей создали игровую зону площадью более 300 квадратных метров с качелями и современными игровыми комплексами с горками, мостиками, элементами для лазания."Обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, установили большие уличные качели, поставили удобные скамейки для тихого отдыха, в центре сквера сделали площадь, где можно проводить районные мероприятия и праздники. Установили современные опоры освещения с энергоэффективными светильниками, дополнительно озеленили территорию: высадили почти 30 деревьев и свыше 700 кустарников, разбили цветники, привели в порядок газоны. К зиме планируется обустроить каток с искусственным льдом и многофункциональный павильон с прокатом коньков, раздевалками и медпунктом", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221006/prostranstva-1821982311.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы