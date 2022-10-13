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Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
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Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных
Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных
Жители Санкт-Петербурга, призванные в рамках частичной мобилизации, могут бесплатно определить своих домашних животных на передержку в два частных приюта,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:55
2022-10-13T19:55
сергей шойгу
россия
санкт-петербург
украина
частичная мобилизация в россии
животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, призванные в рамках частичной мобилизации, могут бесплатно определить своих домашних животных на передержку в два частных приюта, сообщает Медиацентр города."Петербуржцы, призванные в рамках частичной мобилизации, могут отдать своих домашних животных на передержку в частные приюты города", - говорится в сообщении.Мобилизованные жители могут бесплатно определить своих питомцев в приюты на Большом Смоленском проспекте и Глухоозерском шоссе на временную передержку при предъявлении повестки из военкомата.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия
санкт-петербург
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сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, частичная мобилизация в россии, животные
Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Частичная мобилизация в России, Животные
19:55 13.10.2022
 
Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных

Два приюта в Петербурге возьмут на передержку домашних животных мобилизованных жителей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМужчина с собакой
Мужчина с собакой - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина с собакой . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, призванные в рамках частичной мобилизации, могут бесплатно определить своих домашних животных на передержку в два частных приюта, сообщает Медиацентр города.
"Петербуржцы, призванные в рамках частичной мобилизации, могут отдать своих домашних животных на передержку в частные приюты города", - говорится в сообщении.
Мобилизованные жители могут бесплатно определить своих питомцев в приюты на Большом Смоленском проспекте и Глухоозерском шоссе на временную передержку при предъявлении повестки из военкомата.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Сергей ШойгуРоссияСанкт-ПетербургУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииЖивотные
 
 
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