https://ria.ru/20221013/priyuty-1823847632.html
Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных
Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных
Жители Санкт-Петербурга, призванные в рамках частичной мобилизации, могут бесплатно определить своих домашних животных на передержку в два частных приюта,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:55
2022-10-13T19:55
2022-10-13T19:55
сергей шойгу
россия
санкт-петербург
украина
частичная мобилизация в россии
животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, призванные в рамках частичной мобилизации, могут бесплатно определить своих домашних животных на передержку в два частных приюта, сообщает Медиацентр города."Петербуржцы, призванные в рамках частичной мобилизации, могут отдать своих домашних животных на передержку в частные приюты города", - говорится в сообщении.Мобилизованные жители могут бесплатно определить своих питомцев в приюты на Большом Смоленском проспекте и Глухоозерском шоссе на временную передержку при предъявлении повестки из военкомата.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823478550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Частичная мобилизация в России, Животные
Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных
Два приюта в Петербурге возьмут на передержку домашних животных мобилизованных жителей