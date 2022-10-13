https://ria.ru/20221013/priyuty-1823847632.html

Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных

Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022

Петербургские приюты бесплатно примут на передержку питомцев мобилизованных

Жители Санкт-Петербурга, призванные в рамках частичной мобилизации, могут бесплатно определить своих домашних животных на передержку в два частных приюта,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:55

2022-10-13T19:55

2022-10-13T19:55

сергей шойгу

россия

санкт-петербург

украина

частичная мобилизация в россии

животные

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, призванные в рамках частичной мобилизации, могут бесплатно определить своих домашних животных на передержку в два частных приюта, сообщает Медиацентр города."Петербуржцы, призванные в рамках частичной мобилизации, могут отдать своих домашних животных на передержку в частные приюты города", - говорится в сообщении.Мобилизованные жители могут бесплатно определить своих питомцев в приюты на Большом Смоленском проспекте и Глухоозерском шоссе на временную передержку при предъявлении повестки из военкомата.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823478550.html

россия

санкт-петербург

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, частичная мобилизация в россии, животные