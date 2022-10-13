https://ria.ru/20221013/pridnestrove-1823806572.html

Кишинев не пропустил в Приднестровье партию продовольствия из России

Кишинев не пропустил в Приднестровье партию продовольствия из России - РИА Новости, 13.10.2022

Кишинев не пропустил в Приднестровье партию продовольствия из России

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщил в четверг о задержании Молдавией партии продовольственных товаров из России, предназначенных для... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:37

2022-10-13T17:37

2022-10-13T17:38

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ТИРАСПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщил в четверг о задержании Молдавией партии продовольственных товаров из России, предназначенных для Приднестровья."Молдова задержала еще один груз для Приднестровья. На этот раз речь идет о российской партии гречневой крупы и пшеничной муки. Формальный повод: требование провести некий лабораторный анализ, который, кстати, в самой Молдове не проводится", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале."Власти Молдовы взялись за продовольственную безопасность Приднестровья и фактически начинают провоцировать дефицит", - отмечается в сообщении.Представитель МИД ПМР уточнил информагентству "Новости Приднестровья", что груз находится на контрольно-пропускном пункте "Скуляны". Инспектор молдавского агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) потребовал провести лабораторный анализ партии на содержание гербицида глифосат. При этом такой анализ в самой Молдавии не производится. Ближайшая лаборатория с соответствующим оборудованием находится только в Италии."Создается такое впечатление, будто бы кто-то помогает ЕС стать главным экспортером в ПМР, чтобы у нас происходил некий процесс замещения российских товаров европейскими", - добавил представитель.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221011/pridnestrove-1823160940.html

https://ria.ru/20220917/moldaviya-1817535792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, россия, евросоюз