17:37 13.10.2022 (обновлено: 17:38 13.10.2022)
Кишинев не пропустил в Приднестровье партию продовольствия из России
МИД Приднестровья: Кишинев не пропустил в Тирасполь партию крупы и муки из России
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщил в четверг о задержании Молдавией партии продовольственных товаров из России, предназначенных для Приднестровья.
"Молдова задержала еще один груз для Приднестровья. На этот раз речь идет о российской партии гречневой крупы и пшеничной муки. Формальный повод: требование провести некий лабораторный анализ, который, кстати, в самой Молдове не проводится", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
"Власти Молдовы взялись за продовольственную безопасность Приднестровья и фактически начинают провоцировать дефицит", - отмечается в сообщении.
Представитель МИД ПМР уточнил информагентству "Новости Приднестровья", что груз находится на контрольно-пропускном пункте "Скуляны". Инспектор молдавского агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) потребовал провести лабораторный анализ партии на содержание гербицида глифосат. При этом такой анализ в самой Молдавии не производится. Ближайшая лаборатория с соответствующим оборудованием находится только в Италии.
"К приднестровским импортерам никогда раньше подобных требований не выдвигалось. Это нечто новое и совершенно непонятное. Есть серьезные сомнения, требуют ли это даже с тех молдавских предприятий, которые размещают эту продукцию на внутреннем рынке Молдовы, учитывая, что у самой Молдовы нет нужных мощностей для проведения анализа", - приводит агентство слова представителя МИД.
"Создается такое впечатление, будто бы кто-то помогает ЕС стать главным экспортером в ПМР, чтобы у нас происходил некий процесс замещения российских товаров европейскими", - добавил представитель.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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