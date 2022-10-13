https://ria.ru/20221013/preparat-1823635485.html

Препарат "Онкаспар" поступит в медучреждения в ближайшее время

Препарат "Онкаспар" поступит в медучреждения в ближайшее время - РИА Новости, 13.10.2022

Препарат "Онкаспар" поступит в медучреждения в ближайшее время

Препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза "Онкаспар" будет поставлен в медучреждения России, по данным производителя, в ближайшее время, сообщила... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:40

2022-10-13T11:40

2022-10-13T11:56

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза "Онкаспар" будет поставлен в медучреждения России, по данным производителя, в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России возник дефицит препарата "Онкаспар" (пэгаспаргаза) - жизненно важного и безальтернативного лекарства для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом. В пресс-службе министерства здравоохранения РФ сообщали РИА Новости, что ведомство разрешило обращение препарата "Онкаспар" в стране в иностранной упаковке, кроме того, принято решение рекомендовать включить его в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств."По данным производителя, препарат будет поставлен в российские медицинские учреждения в ближайшее время",- говорится в сообщении.Главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова сообщила журналистам, что разрешение на ввоз препарата "Онкаспар" в упаковке на иностранном языке на территорию России позволит увеличить доступность терапии для пациентов с острым лимфобластным лейкозом.Она уточнила, что, по данным российской научно-исследовательской группы по терапии острых лимфобластных лейкозов, около 10% взрослых пациентов имеют непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза, именно для этой группы пациентов показан препарат "Онкаспар".

https://ria.ru/20221013/volggtu-1823437596.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)