https://ria.ru/20221013/premiya-1823813128.html
На соискание нижегородской премии Кулибина подано 90 заявок
На соискание нижегородской премии Кулибина подано 90 заявок - РИА Новости, 13.10.2022
На соискание нижегородской премии Кулибина подано 90 заявок
Девяносто заявок подано на соискание премии имени нижегородского изобретателя Ивана Кулибина, большинство из них представляют собой новейшие разработки в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:58
2022-10-13T17:58
2022-10-13T17:58
нижегородская область
технологии
глеб никитин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. Девяносто заявок подано на соискание премии имени нижегородского изобретателя Ивана Кулибина, большинство из них представляют собой новейшие разработки в различных отраслях, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Прием заявок на участие в конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени Кулибина, который проводился с 29 августа, завершен."Рекордное количество заявок – 90 - подано в этом году на соискание премии имени Кулибина. Это говорит о высоком интересе к премии и активности тех, кто работает в сфере разработки интеллектуальной собственности. Мы видим, что появляются новые импортозамещающие проекты. На пути от идеи к реальному воплощению можно воспользоваться широким кругом мер поддержки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона отметил, что большинство заявок представляет собой новейшие разработки в различных отраслях – радиоэлектроники и связи, приборостроении, металлургии, энергетике, медицине, сельском хозяйстве. Высокая конкуренция отмечается в этом году и среди товарных знаков, участвующих в конкурсе.Сейчас экспертный совет приступил к изучению заявок. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, победа в конкурсе имени Кулибина - это возможность для инновационно ориентированных компаний и авторов изобретений заявить о себе. "Среди экспертов ученые - кандидаты и доктора наук, а также специалисты регионального минпрома, отвечающие за внедрение инноваций, ведущие инженеры, патентные поверенные РФ. Они будут оценивать уровень технического и творческого решения, а также перспективы его внедрения", - приводятся в сообщении слова Черкасова.Всего в конкурсе три номинации: "Лучшее изобретение года", "Лучшая полезная модель года" и "Лучший товарный знак года". В каждой номинации будет определен победитель, который получит звание "Лауреат премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина", памятную медаль и денежную премию. Награды также вручат победителям и призерам в отраслевых номинациях конкурса.
https://ria.ru/20220905/konkurs-1814641550.html
https://ria.ru/20220905/it-1814574283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, глеб никитин, нижегородская область, россия
Нижегородская область, Технологии, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. Девяносто заявок подано на соискание премии имени нижегородского изобретателя Ивана Кулибина, большинство из них представляют собой новейшие разработки в различных отраслях, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Прием заявок на участие в конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области
имени Кулибина, который проводился с 29 августа, завершен.
"Рекордное количество заявок – 90 - подано в этом году на соискание премии имени Кулибина. Это говорит о высоком интересе к премии и активности тех, кто работает в сфере разработки интеллектуальной собственности. Мы видим, что появляются новые импортозамещающие проекты. На пути от идеи к реальному воплощению можно воспользоваться широким кругом мер поддержки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина
.
Глава региона отметил, что большинство заявок представляет собой новейшие разработки в различных отраслях – радиоэлектроники и связи, приборостроении, металлургии, энергетике, медицине, сельском хозяйстве. Высокая конкуренция отмечается в этом году и среди товарных знаков, участвующих в конкурсе.
Сейчас экспертный совет приступил к изучению заявок. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, победа в конкурсе имени Кулибина - это возможность для инновационно ориентированных компаний и авторов изобретений заявить о себе. "Среди экспертов ученые - кандидаты и доктора наук, а также специалисты регионального минпрома, отвечающие за внедрение инноваций, ведущие инженеры, патентные поверенные РФ
. Они будут оценивать уровень технического и творческого решения, а также перспективы его внедрения", - приводятся в сообщении слова Черкасова.
Всего в конкурсе три номинации: "Лучшее изобретение года", "Лучшая полезная модель года" и "Лучший товарный знак года". В каждой номинации будет определен победитель, который получит звание "Лауреат премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина", памятную медаль и денежную премию. Награды также вручат победителям и призерам в отраслевых номинациях конкурса.
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