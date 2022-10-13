Рейтинг@Mail.ru
На соискание нижегородской премии Кулибина подано 90 заявок - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20221013/premiya-1823813128.html
На соискание нижегородской премии Кулибина подано 90 заявок
На соискание нижегородской премии Кулибина подано 90 заявок - РИА Новости, 13.10.2022
На соискание нижегородской премии Кулибина подано 90 заявок
Девяносто заявок подано на соискание премии имени нижегородского изобретателя Ивана Кулибина, большинство из них представляют собой новейшие разработки в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:58
2022-10-13T17:58
нижегородская область
технологии
глеб никитин
нижегородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152600/49/1526004951_0:291:1648:1218_1920x0_80_0_0_ff5fd5a8fee2cfb012af361e4926b712.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. Девяносто заявок подано на соискание премии имени нижегородского изобретателя Ивана Кулибина, большинство из них представляют собой новейшие разработки в различных отраслях, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Прием заявок на участие в конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени Кулибина, который проводился с 29 августа, завершен."Рекордное количество заявок – 90 - подано в этом году на соискание премии имени Кулибина. Это говорит о высоком интересе к премии и активности тех, кто работает в сфере разработки интеллектуальной собственности. Мы видим, что появляются новые импортозамещающие проекты. На пути от идеи к реальному воплощению можно воспользоваться широким кругом мер поддержки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона отметил, что большинство заявок представляет собой новейшие разработки в различных отраслях – радиоэлектроники и связи, приборостроении, металлургии, энергетике, медицине, сельском хозяйстве. Высокая конкуренция отмечается в этом году и среди товарных знаков, участвующих в конкурсе.Сейчас экспертный совет приступил к изучению заявок. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, победа в конкурсе имени Кулибина - это возможность для инновационно ориентированных компаний и авторов изобретений заявить о себе. "Среди экспертов ученые - кандидаты и доктора наук, а также специалисты регионального минпрома, отвечающие за внедрение инноваций, ведущие инженеры, патентные поверенные РФ. Они будут оценивать уровень технического и творческого решения, а также перспективы его внедрения", - приводятся в сообщении слова Черкасова.Всего в конкурсе три номинации: "Лучшее изобретение года", "Лучшая полезная модель года" и "Лучший товарный знак года". В каждой номинации будет определен победитель, который получит звание "Лауреат премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина", памятную медаль и денежную премию. Награды также вручат победителям и призерам в отраслевых номинациях конкурса.
https://ria.ru/20220905/konkurs-1814641550.html
https://ria.ru/20220905/it-1814574283.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152600/49/1526004951_0:136:1648:1372_1920x0_80_0_0_88fed3f4b5f7e63d2684a178b7d36bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, глеб никитин, нижегородская область, россия
Нижегородская область, Технологии, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия
17:58 13.10.2022
 

На соискание нижегородской премии Кулибина подано 90 заявок

© РИА Новости / Перейти в медиабанкИзобретатель Иван Петрович Кулибин
Изобретатель Иван Петрович Кулибин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Изобретатель Иван Петрович Кулибин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. Девяносто заявок подано на соискание премии имени нижегородского изобретателя Ивана Кулибина, большинство из них представляют собой новейшие разработки в различных отраслях, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Прием заявок на участие в конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области имени Кулибина, который проводился с 29 августа, завершен.
"Рекордное количество заявок – 90 - подано в этом году на соискание премии имени Кулибина. Это говорит о высоком интересе к премии и активности тех, кто работает в сфере разработки интеллектуальной собственности. Мы видим, что появляются новые импортозамещающие проекты. На пути от идеи к реальному воплощению можно воспользоваться широким кругом мер поддержки", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона отметил, что большинство заявок представляет собой новейшие разработки в различных отраслях – радиоэлектроники и связи, приборостроении, металлургии, энергетике, медицине, сельском хозяйстве. Высокая конкуренция отмечается в этом году и среди товарных знаков, участвующих в конкурсе.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:13Нижегородская область
Конкурс изобретателей имени Кулибина стартовал в Нижегородской области
Сейчас экспертный совет приступил к изучению заявок. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, победа в конкурсе имени Кулибина - это возможность для инновационно ориентированных компаний и авторов изобретений заявить о себе. "Среди экспертов ученые - кандидаты и доктора наук, а также специалисты регионального минпрома, отвечающие за внедрение инноваций, ведущие инженеры, патентные поверенные РФ. Они будут оценивать уровень технического и творческого решения, а также перспективы его внедрения", - приводятся в сообщении слова Черкасова.
Всего в конкурсе три номинации: "Лучшее изобретение года", "Лучшая полезная модель года" и "Лучший товарный знак года". В каждой номинации будет определен победитель, который получит звание "Лауреат премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина", памятную медаль и денежную премию. Награды также вручат победителям и призерам в отраслевых номинациях конкурса.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:19Нижегородская область
В Нижегородской области стартовал конкурс на гранты IT-разработчикам
 
Нижегородская областьТехнологииГлеб НикитинНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала