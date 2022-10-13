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День работников дорожного хозяйства отметят в Музее горхозяйства Москвы

День работников дорожного хозяйства отметят в Музее горхозяйства Москвы - РИА Новости, 14.10.2022

День работников дорожного хозяйства отметят в Музее горхозяйства Москвы

День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-13T17:45

2022-10-13T17:45

2022-10-14T14:10

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. В ближайшие выходные в музее КГХ познакомимся с историей дорожного строительства, узнаем, как устроено современное дорожное полотно и кто делает дороги столицы современными, комфортными и безопасными. Помогут нам в этом сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.Мероприятие состоится 15 и 16 октября в 15.00 в павильоне №5 ВДНХ.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

автомобильные дороги, москва, городское хозяйство москвы, общество, вднх