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День работников дорожного хозяйства отметят в Музее горхозяйства Москвы - РИА Новости, 14.10.2022
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День работников дорожного хозяйства отметят в Музее горхозяйства Москвы
День работников дорожного хозяйства отметят в Музее горхозяйства Москвы - РИА Новости, 14.10.2022
День работников дорожного хозяйства отметят в Музее горхозяйства Москвы
День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-13T17:45
2022-10-14T14:10
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автомобильные дороги
москва
городское хозяйство москвы
общество
вднх
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. В ближайшие выходные в музее КГХ познакомимся с историей дорожного строительства, узнаем, как устроено современное дорожное полотно и кто делает дороги столицы современными, комфортными и безопасными. Помогут нам в этом сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.Мероприятие состоится 15 и 16 октября в 15.00 в павильоне №5 ВДНХ.
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автомобильные дороги, москва, городское хозяйство москвы, общество, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Автомобильные дороги, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, ВДНХ
17:45 13.10.2022 (обновлено: 14:10 14.10.2022)
 

День работников дорожного хозяйства отметят в Музее горхозяйства Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-ремонтной службы наносит разметку термопластиком на дорожное полотно
Сотрудник дорожно-ремонтной службы наносит разметку термопластиком на дорожное полотно - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудник дорожно-ремонтной службы наносит разметку термопластиком на дорожное полотно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. В ближайшие выходные в музее КГХ познакомимся с историей дорожного строительства, узнаем, как устроено современное дорожное полотно и кто делает дороги столицы современными, комфортными и безопасными. Помогут нам в этом сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
Мероприятие состоится 15 и 16 октября в 15.00 в павильоне №5 ВДНХ.
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАвтомобильные дорогиМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоВДНХ
 
 
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