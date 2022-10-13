https://ria.ru/20221013/potok-1823678003.html

Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока"

Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока" - РИА Новости, 13.10.2022

Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока"

Будапешт считает критически важным обеспечить безопасное функционирование "Турецкого потока" и исключить любые диверсии в его отношении, подобные тем, что... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:52

2022-10-13T12:52

2022-10-13T13:29

венгрия

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мид венгрии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Будапешт считает критически важным обеспечить безопасное функционирование "Турецкого потока" и исключить любые диверсии в его отношении, подобные тем, что произошли с "Северными потоками", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Нам нельзя исключить российские источники энергии из нашего энергобаланса, поэтому для нас исключительно важно, чтобы "Турецкий поток" функционировал безопасно. Мы обеспокоены и шокированы подрывами, которые были совершены на "Северных потоках" - это новое измерение в сфере европейской безопасности, потому что атака была совершена в отношении стратегической инфраструктуры Европы. И мы хотели бы избежать любых подобных инцидентов с "Турецким потоком". В случае диверсии в отношении этого трубопровода, безопасность поставок энергоносителей в нашу страну будет сведена на нет", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе."Я рад, что когда мы встречались вечером с господином Миллером (главой "Газпрома" Алексеем Миллером - ред.), мы услышали, что "Газпром" будет основное направление уделять перенаправлению поставок газа по южному маршруту - это обеспечит надежность поставок в нашу страну. Мы очень рады, что приняли участие в строительстве "Турецкого потока", - добавил Сийярто.

https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823394139.html

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Кирилл Волков

венгрия, турецкий поток, цены на нефть, в мире, петер сийярто, мид венгрии