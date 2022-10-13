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Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока" - РИА Новости, 13.10.2022
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Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока"
Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока" - РИА Новости, 13.10.2022
Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока"
Будапешт считает критически важным обеспечить безопасное функционирование "Турецкого потока" и исключить любые диверсии в его отношении, подобные тем, что... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:52
2022-10-13T13:29
венгрия
турецкий поток
цены на нефть
в мире
петер сийярто
мид венгрии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Будапешт считает критически важным обеспечить безопасное функционирование "Турецкого потока" и исключить любые диверсии в его отношении, подобные тем, что произошли с "Северными потоками", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Нам нельзя исключить российские источники энергии из нашего энергобаланса, поэтому для нас исключительно важно, чтобы "Турецкий поток" функционировал безопасно. Мы обеспокоены и шокированы подрывами, которые были совершены на "Северных потоках" - это новое измерение в сфере европейской безопасности, потому что атака была совершена в отношении стратегической инфраструктуры Европы. И мы хотели бы избежать любых подобных инцидентов с "Турецким потоком". В случае диверсии в отношении этого трубопровода, безопасность поставок энергоносителей в нашу страну будет сведена на нет", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе."Я рад, что когда мы встречались вечером с господином Миллером (главой "Газпрома" Алексеем Миллером - ред.), мы услышали, что "Газпром" будет основное направление уделять перенаправлению поставок газа по южному маршруту - это обеспечит надежность поставок в нашу страну. Мы очень рады, что приняли участие в строительстве "Турецкого потока", - добавил Сийярто.
https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823394139.html
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венгрия, турецкий поток, цены на нефть, в мире, петер сийярто, мид венгрии
Венгрия, Турецкий поток, Цены на нефть, В мире, Петер Сийярто, МИД Венгрии
12:52 13.10.2022 (обновлено: 13:29 13.10.2022)
 
Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока"

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал исключить любые диверсии против "Турецкого потока"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Будапешт считает критически важным обеспечить безопасное функционирование "Турецкого потока" и исключить любые диверсии в его отношении, подобные тем, что произошли с "Северными потоками", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Нам нельзя исключить российские источники энергии из нашего энергобаланса, поэтому для нас исключительно важно, чтобы "Турецкий поток" функционировал безопасно. Мы обеспокоены и шокированы подрывами, которые были совершены на "Северных потоках" - это новое измерение в сфере европейской безопасности, потому что атака была совершена в отношении стратегической инфраструктуры Европы. И мы хотели бы избежать любых подобных инцидентов с "Турецким потоком". В случае диверсии в отношении этого трубопровода, безопасность поставок энергоносителей в нашу страну будет сведена на нет", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.
"Я рад, что когда мы встречались вечером с господином Миллером (главой "Газпрома" Алексеем Миллером - ред.), мы услышали, что "Газпром" будет основное направление уделять перенаправлению поставок газа по южному маршруту - это обеспечит надежность поставок в нашу страну. Мы очень рады, что приняли участие в строительстве "Турецкого потока", - добавил Сийярто.
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ВенгрияТурецкий потокЦены на нефтьВ миреПетер СийяртоМИД Венгрии
 
 
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