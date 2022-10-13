https://ria.ru/20221013/potok-1823654934.html

МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков"

МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 13.10.2022

МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков"

Послов Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД и выразили им демарш из-за отсутствия реакции на обращение об участии России в расследовании диверсий на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:22

2022-10-13T12:22

2022-10-13T14:12

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михаил мишустин

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газпром

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Послов Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД и выразили им демарш из-за отсутствия реакции на обращение об участии России в расследовании диверсий на газопроводах "Северного потока", сообщило внешнеполитическое ведомство на своем сайте.Такое послание премьер-министр Михаил Мишустин направил руководству этих стран еще 5 октября. Речь в нем идет о привлечении представителей компетентных органов России, а также "Газпрома" к расследованию, которое проводят совместно Берлин, Копенгаген и Стокгольм.На Смоленской площади отметили, что уже появляется информация об участии в нем других стран, в том числе США.Москва не признает никаких результатов расследования, в котором не будут участвовать российские специалисты.Утечки газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. По предварительной информации, повреждены три нитки газопроводов из четырех. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании диверсий.

https://ria.ru/20221012/potok-1823438500.html

https://ria.ru/20221012/miller-1823393014.html

россия

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в мире, россия, германия, дания, михаил мишустин, мария захарова, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2