Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/potok-1823654934.html
МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков"
МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 13.10.2022
МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков"
Послов Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД и выразили им демарш из-за отсутствия реакции на обращение об участии России в расследовании диверсий на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:22
2022-10-13T14:12
в мире
россия
германия
дания
михаил мишустин
мария захарова
газпром
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Послов Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД и выразили им демарш из-за отсутствия реакции на обращение об участии России в расследовании диверсий на газопроводах "Северного потока", сообщило внешнеполитическое ведомство на своем сайте.Такое послание премьер-министр Михаил Мишустин направил руководству этих стран еще 5 октября. Речь в нем идет о привлечении представителей компетентных органов России, а также "Газпрома" к расследованию, которое проводят совместно Берлин, Копенгаген и Стокгольм.На Смоленской площади отметили, что уже появляется информация об участии в нем других стран, в том числе США.Москва не признает никаких результатов расследования, в котором не будут участвовать российские специалисты.Утечки газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. По предварительной информации, повреждены три нитки газопроводов из четырех. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании диверсий.
https://ria.ru/20221012/potok-1823438500.html
https://ria.ru/20221012/miller-1823393014.html
россия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_610adb630e666a735e04dbded69b33dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, дания, михаил мишустин, мария захарова, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, Дания, Михаил Мишустин, Мария Захарова, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
12:22 13.10.2022 (обновлено: 14:12 13.10.2022)
 
МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков"

МИД выразил демарш Германии, Дании и Швеции из-за расследования ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Послов Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД и выразили им демарш из-за отсутствия реакции на обращение об участии России в расследовании диверсий на газопроводах "Северного потока", сообщило внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Такое послание премьер-министр Михаил Мишустин направил руководству этих стран еще 5 октября. Речь в нем идет о привлечении представителей компетентных органов России, а также "Газпрома" к расследованию, которое проводят совместно Берлин, Копенгаген и Стокгольм.
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 16:46
Восстановление "Северных потоков" займет не один год, заявил Миллер
На Смоленской площади отметили, что уже появляется информация об участии в нем других стран, в том числе США.
"В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов", — подчеркнули в МИД.
Москва не признает никаких результатов расследования, в котором не будут участвовать российские специалисты.
Утечки газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. По предварительной информации, повреждены три нитки газопроводов из четырех. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании диверсий.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:00
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер
 
В миреРоссияГерманияДанияМихаил МишустинМария ЗахароваГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала