12:22 13.10.2022 (обновлено: 14:12 13.10.2022)
МИД выразил демарш послам Германии, Дании, Швеции из-за "Северных потоков"
МИД выразил демарш Германии, Дании и Швеции из-за расследования ЧП на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Послов Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД и выразили им демарш из-за отсутствия реакции на обращение об участии России в расследовании диверсий на газопроводах "Северного потока", сообщило внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Такое послание премьер-министр Михаил Мишустин направил руководству этих стран еще 5 октября. Речь в нем идет о привлечении представителей компетентных органов России, а также "Газпрома" к расследованию, которое проводят совместно Берлин, Копенгаген и Стокгольм.
На Смоленской площади отметили, что уже появляется информация об участии в нем других стран, в том числе США.
"В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов", — подчеркнули в МИД.
Москва не признает никаких результатов расследования, в котором не будут участвовать российские специалисты.
Утечки газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. По предварительной информации, повреждены три нитки газопроводов из четырех. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании диверсий.