Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента
БНТ: посла России в Болгарии вопреки традиции не пригласят на первое заседание парламента
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на первое заседание Народного собрания (парламента) Болгарии нового созыва, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Согласно традиции, иностранные послы, аккредитованные в Софии, посещают первые заседания парламента по специальному приглашению. Вопрос с приглашением посла РФ возник в ходе состоявшейся во вторник неформальной встречи партийных лидеров, которые обсуждали организационные вопросы предстоящей работы в парламенте.
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Окончательное решение не приглашать на церемонию российского посла и временно управляющего посольством Белоруссии Никиту Лешукова было принято на внеочередной встрече партийных лидеров в четверг. Администрация Народного собрания обязалась учесть эту позицию при рассылке приглашений.
Как отмечается, против приглашения посла России выступили победивший на выборах альянс ГЕРБ-СДС, движение "Продолжаем перемены", партии ДПС и "Демократическая Болгария".
Социалисты, партии "Возрождение" и "Болгарский восход" требовали соблюдения традиционного протокола, но остались в меньшинстве.
Процедура предусматривает, что официальные гости приглашаются после публикации указа президента о созыве парламента в государственном бюллетене. Ожидается, что это произойдет в пятницу.