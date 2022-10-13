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Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента - РИА Новости, 13.10.2022
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Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента
Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента - РИА Новости, 13.10.2022
Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента
Посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на первое заседание Народного собрания (парламента) Болгарии нового созыва, сообщает Болгарское... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:29
2022-10-13T23:29
в мире
элеонора митрофанова
россия
болгария
софия (город)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на первое заседание Народного собрания (парламента) Болгарии нового созыва, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Согласно традиции, иностранные послы, аккредитованные в Софии, посещают первые заседания парламента по специальному приглашению. Вопрос с приглашением посла РФ возник в ходе состоявшейся во вторник неформальной встречи партийных лидеров, которые обсуждали организационные вопросы предстоящей работы в парламенте.Окончательное решение не приглашать на церемонию российского посла и временно управляющего посольством Белоруссии Никиту Лешукова было принято на внеочередной встрече партийных лидеров в четверг. Администрация Народного собрания обязалась учесть эту позицию при рассылке приглашений.Как отмечается, против приглашения посла России выступили победивший на выборах альянс ГЕРБ-СДС, движение "Продолжаем перемены", партии ДПС и "Демократическая Болгария".Социалисты, партии "Возрождение" и "Болгарский восход" требовали соблюдения традиционного протокола, но остались в меньшинстве.Процедура предусматривает, что официальные гости приглашаются после публикации указа президента о созыве парламента в государственном бюллетене. Ожидается, что это произойдет в пятницу.
https://ria.ru/20221012/bolgariya-1823414175.html
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в мире, элеонора митрофанова, россия, болгария, софия (город)
В мире, Элеонора Митрофанова, Россия, Болгария, София (город)
23:29 13.10.2022
 
Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента

БНТ: посла России в Болгарии вопреки традиции не пригласят на первое заседание парламента

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на первое заседание Народного собрания (парламента) Болгарии нового созыва, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Согласно традиции, иностранные послы, аккредитованные в Софии, посещают первые заседания парламента по специальному приглашению. Вопрос с приглашением посла РФ возник в ходе состоявшейся во вторник неформальной встречи партийных лидеров, которые обсуждали организационные вопросы предстоящей работы в парламенте.
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Окончательное решение не приглашать на церемонию российского посла и временно управляющего посольством Белоруссии Никиту Лешукова было принято на внеочередной встрече партийных лидеров в четверг. Администрация Народного собрания обязалась учесть эту позицию при рассылке приглашений.
Как отмечается, против приглашения посла России выступили победивший на выборах альянс ГЕРБ-СДС, движение "Продолжаем перемены", партии ДПС и "Демократическая Болгария".
Социалисты, партии "Возрождение" и "Болгарский восход" требовали соблюдения традиционного протокола, но остались в меньшинстве.
Процедура предусматривает, что официальные гости приглашаются после публикации указа президента о созыве парламента в государственном бюллетене. Ожидается, что это произойдет в пятницу.
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В миреЭлеонора МитрофановаРоссияБолгарияСофия (город)
 
 
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