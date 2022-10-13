https://ria.ru/20221013/posol-1823872375.html

Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента

Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента - РИА Новости, 13.10.2022

Российского посла в Болгарии решили не приглашать на открытие парламента

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на первое заседание Народного собрания (парламента) Болгарии нового созыва, сообщает Болгарское... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:29

2022-10-13T23:29

2022-10-13T23:29

в мире

элеонора митрофанова

россия

болгария

софия (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1920x0_80_0_0_06efac1f63007b847230708f25b8b3a1.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на первое заседание Народного собрания (парламента) Болгарии нового созыва, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Согласно традиции, иностранные послы, аккредитованные в Софии, посещают первые заседания парламента по специальному приглашению. Вопрос с приглашением посла РФ возник в ходе состоявшейся во вторник неформальной встречи партийных лидеров, которые обсуждали организационные вопросы предстоящей работы в парламенте.Окончательное решение не приглашать на церемонию российского посла и временно управляющего посольством Белоруссии Никиту Лешукова было принято на внеочередной встрече партийных лидеров в четверг. Администрация Народного собрания обязалась учесть эту позицию при рассылке приглашений.Как отмечается, против приглашения посла России выступили победивший на выборах альянс ГЕРБ-СДС, движение "Продолжаем перемены", партии ДПС и "Демократическая Болгария".Социалисты, партии "Возрождение" и "Болгарский восход" требовали соблюдения традиционного протокола, но остались в меньшинстве.Процедура предусматривает, что официальные гости приглашаются после публикации указа президента о созыве парламента в государственном бюллетене. Ожидается, что это произойдет в пятницу.

https://ria.ru/20221012/bolgariya-1823414175.html

https://ria.ru/20221003/nato-1821255218.html

россия

болгария

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, элеонора митрофанова, россия, болгария, софия (город)