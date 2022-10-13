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Myśl Polska: попытка досадить России закончится для Польши самоубийством - РИА Новости, 13.10.2022
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Myśl Polska: попытка досадить России закончится для Польши самоубийством
Myśl Polska: попытка досадить России закончится для Польши самоубийством - РИА Новости, 13.10.2022
Myśl Polska: попытка досадить России закончится для Польши самоубийством
Желание большинства поляков сохранить антироссийские санкции, несмотря на подорожание энергоресурсов, говорит об их глупости, заявил обозреватель Myśl Polska... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:23
2022-10-13T22:51
в мире
россия
польша
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Желание большинства поляков сохранить антироссийские санкции, несмотря на подорожание энергоресурсов, говорит об их глупости, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.Автор привел данные социологического исследования агентства SW Research, согласно которому 60% жителей страны выступили против ослабления или полной отмены санкций против России даже в условиях роста цен на энергоносители. Четверть опрошенных затруднились ответить, и лишь 16% высказались против рестрикций."Так что мы готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистным "русинам", — отметил публицист.Кроме того, он предположил, что большинство населения Польши выступило бы за участие в боевых действиях против России, на стороне Украины."Можно подумать, что поляки — бесконечно храбрая нация, но это в корне неправильно. Не чувствовать страха в опасных ситуациях — это не признак мужества, а психическое расстройство", — продолжил Пяста.Он подчеркнул, что страх — это составная часть механизма выживания, и напомнил, что в истории Польши уже не раз бывало, когда страна неадекватно оценивала угрозу."Каждый раз заканчивался эффектным самоубийством", — добавил автор.По его мнению, если украинский кризис затянется, Польшу в лучшем случае ждет экономическая катастрофа, грозящая вылиться в ситуацию, в которой никто не захочет оказаться."Невообразимая нищета, безработица, никаких товаров и никаких перспектив. А потом десятилетия напряженной работы, чтобы немного догнать цивилизованный мир", — пояснил Пяста.Худший же вариант — непосредственное участие в вооруженном конфликте с Россией. Чтобы этого не произошло, обозреватель призвал стремиться к решению кризиса, даже если Украина выйдет из него проигравшей."Вопреки этим очевидным фактам, большинство поляков одобряет поддержку Украины и пинает Россию по лодыжке", — заявил автор.Пяста добавил, что для сторонников этого курса аргументами станут только пустой кошелек и холодильник из-за "чудовищных" счетов за отопление, и подчеркнул, что "обмануть" систему не получится.
https://ria.ru/20221013/sovet-1823840206.html
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в мире, россия, польша, украина
В мире, Россия, Польша, Украина
22:23 13.10.2022 (обновлено: 22:51 13.10.2022)
 
Myśl Polska: попытка досадить России закончится для Польши самоубийством

Myśl Polska: попытка досадить России закончится для Польши "эффектным самоубийством"

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Желание большинства поляков сохранить антироссийские санкции, несмотря на подорожание энергоресурсов, говорит об их глупости, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
Автор привел данные социологического исследования агентства SW Research, согласно которому 60% жителей страны выступили против ослабления или полной отмены санкций против России даже в условиях роста цен на энергоносители. Четверть опрошенных затруднились ответить, и лишь 16% высказались против рестрикций.
"Так что мы готовы платить больше, лишь бы навалять ненавистным "русинам", — отметил публицист.
Кроме того, он предположил, что большинство населения Польши выступило бы за участие в боевых действиях против России, на стороне Украины.
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"Можно подумать, что поляки — бесконечно храбрая нация, но это в корне неправильно. Не чувствовать страха в опасных ситуациях — это не признак мужества, а психическое расстройство", — продолжил Пяста.
Он подчеркнул, что страх — это составная часть механизма выживания, и напомнил, что в истории Польши уже не раз бывало, когда страна неадекватно оценивала угрозу.
"Каждый раз заканчивался эффектным самоубийством", — добавил автор.
По его мнению, если украинский кризис затянется, Польшу в лучшем случае ждет экономическая катастрофа, грозящая вылиться в ситуацию, в которой никто не захочет оказаться.
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"Невообразимая нищета, безработица, никаких товаров и никаких перспектив. А потом десятилетия напряженной работы, чтобы немного догнать цивилизованный мир", — пояснил Пяста.
Худший же вариант — непосредственное участие в вооруженном конфликте с Россией. Чтобы этого не произошло, обозреватель призвал стремиться к решению кризиса, даже если Украина выйдет из него проигравшей.
"Вопреки этим очевидным фактам, большинство поляков одобряет поддержку Украины и пинает Россию по лодыжке", — заявил автор.
Пяста добавил, что для сторонников этого курса аргументами станут только пустой кошелек и холодильник из-за "чудовищных" счетов за отопление, и подчеркнул, что "обмануть" систему не получится.
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